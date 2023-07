Con la participación de la vi- cegobernadora del Gobierno Regional del Cusco Abog. Noely Loaiza Livano, de los Conseje- ros Regionales, Alcaldes Pro- vinciales y Distritales, así como, del Presidente e integrantes del Comité Organizador, de los productores agropecuarios de las 13 provincias de la región, de los diferentes micro em- presarios quienes participaron del evento ferial, el pasado fin de semana se llevó a cabo, la ceremonia de clausura de la Expo Cusco Huancaro 2023. El Gerente de Desarrollo Eco- nómico del Gobierno Regional y Presidente de la Comisión Orga- nizadora Ing. Leónidas Herrera Paullo, resaltó que la Expo Cus- co Huancaro en su 52° edición ha cumplido con el objetivo de generar la reactivación econó- mica y de revalorar a los pro- ductores de la región: “llegamos a cumplir el objetivo que nos ha encomendado el Gobernador Regional, Ing. Werner Salcedo Alvarez, de revalorar a los pro- ductores destacando 5 ejes pro- ductivos: Ganadería, agricultu- ra, agroindustria, artesanía y gastronomía; hemos tenido la participación de productores de ganado vacuno, ovino, alpacas, llamas y cuyes, en agricultura hemos logrado la participación de las 13 provincias con la expo- sición y venta de sus diversos productos, en Agroindustrias se han realizado concursos de pro- ductos Lácteos, apícolas, agro- industrias de Cacao, Café Gra- no, derivados de palto, granos andinos, de la fresa y otros; en el eje de agricultura, durante la feria se realizaron concursos de: Papa nativa, tubérculos andinos, maíz , cereales de fruta- les tropicales, frutales de valles interandinos, palto, hortalizas, entre otros, mientras que, en artesania: Se mostró lo mejor de la textilería plana, textilería 4 estacas, concurso de hilado y teñidos con tintes naturales, Textilería a punto, artesanía en cerámico, textilería amazónica, artesanía en piedra, en made- ra, en peletería, artesanía en imaginería y por último en el eje de gastronomía: Hemos tenido la presentación y la variedad de comidas tipo picanterías tradi- cionales y novo andinas”, mani- festó Herrera Paullo, realizando un recuento de lo que significó la Expo Cusco Huancaro 2023. Por su parte los productores y artesanos no dudaron en hacer llegar las muestras de afecto y agradecimiento a la Vice Go- bernadora y al comité organi- zador por la realización de esta feria, quienes distinguieron la misma de ediciones pasadas justamente por el nivel de or- ganización que esta vez logró la masiva participación de las 13 provincias de la región además de lograr la visita de producto- res de regiones vecinas como Puno, Arequipa y del norte del país, al mismo tiempo de fo- mentar y revalorar la produc- ción a través de los distintos concursos y a su vez premios que recibieron los ganadores de cada categoría y ejes te- máticos que participaron de la Expo Cusco Huancaro 2023.

La Vice Gobernadora Regional Abog. Noely Loaiza Livano, fe- licitó el esfuerzo de cada uno de los productores y participan- tes de la Expo Cusco Huancaro 2023, al mismo tiempo agradeció a cada una de las empresas que ayudaron dando el soporte técnico y logístico en la realiza- ción de esta actividad comercial que ha logrado dinamizar la eco- nomía de nuestra región, al mis- mo tiempo resalto la participa- ción diaria de las delegaciones de las 13 provincias, quienes llega- ron a mostrar lo mejor de su arte, cultura viva, agricultura, gana- dería y gastronomía; asi mismo la labor que cumplió la comisión organizadora por permitir que más de 300 delegaciones de Ins- tituciones Educativas ingresen de manera gratuita al campo ferial para apreciar lo mejor de la feria. La ceremonia de clausura finalizo con la entrega del premio mayor que consistió en un camión de carga de 2 toneladas, el mismo que fue gestionado por la comi- sión organizadora ante la em- presa minera Antapacay, cuyo representante entrego la llave del vehículo de forma simbóli- ca la comisión para que sea en- tregado al productor ganador, al mismo tiempo se entregaron diferentes premios pecuniarios y de equipos que servirán a los productores en su trabajo diario.

La entrada DESPUÉS DE HABER GENERADO EN EL MES JUBILAR DEL CUSCO LA IMPORTANTE REACTIVACIÓN ECONOMICA EN LA POBLACIÓN CON GRAN ÉXITO Y CON LA ENTREGA DE PREMIOS SE LLEVÓ A CABO LA CLAUSURA DE LA EXPO CUSCO HUANCARO 2023 se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP