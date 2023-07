Posted on

Diego Enzo Latorre Mellado, prefirió guardar silencio durante la audiencia y así mantuvo su versión de que el menor murió súbitamente cuando tomaban licor y que lo cercenó por miedo cuando lo vio muerto

Nueve meses de prisión preventiva es la disposición emitida por la jueza Ana Gabriela Calderón Navarro, en contra de Diego Enzo Latorre Mellado, acusado de ase- sinar y descuartizar al menor Victor Manuel S. M. de 17 años de edad el pasado 14 de junio de este año.

De acuerdo al Ministerio Público, el imputado aceptó ser homosexual y de acuerdo a la versión de familiares de la víctima este hacia muchos regalos a su víctima para ganarse su confianza.

Además, antes de la desaparición del menor, se cono- ció que ellos se encontraron para consumir licor, junto a otra amiga en el departamento del presunto asesino. Aunque aún se desconoce en que, circunstancias falleció la víctima, para la magistrada existen evidencias de ale- vosía de acuerdo al resultado de necropsia de ley.

Asimismo, se cuentan con cámaras de seguridad, que

registraron a Latorre Mellado caminando llevando una bolsa blanca, la misma que luego fue hallada con parte de una pierna en su interior en un vehículo compactador de basura. Posteriormente tras su detención, el descuar- tizador contó a la policía donde había botado las otras partes del cuerpo. Además durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso, se descubrió que este había alterado la escena,.cambiando el piso y otros ambientes donde habria cercenado el cuerpo del menor.

Por estos hechos, la jueza Ana Calderón Navarro, del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Die- go Enzo Latorre Mellado, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, sub tipo homicidio clasificado con alevosía por el que de ser halla- do culpable podría recibir entre 15 y 35 años de cárcel.

