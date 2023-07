Según Hildebrandt en sus Trece, versión del general del Ejército Manuel Gómez de la Torre se traería abajo versión de la mandataria, quien señaló que no mantuvo «contacto directo» con alto mando de las FF. AA. durante las protestas de diciembre

A principios de junio, la presidenta Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía de la Nación para rendir cuentas sobre la represión a las protestas en contra de su Go- bierno, ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En su declaración, la mandataria indicó que no tuvo conocimiento de las operaciones que llevarían a cabo la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Ar- madas (FF. AA.). Además, señaló que no hubo «contac- to directo» con el alto mando de las fuerzas del orden durante las manifestaciones. Sin embargo, lo manifes- tado por la jefa de Estado estaría alejado de la verdad.

Un reciente informe, publicado por Hildebrandt en sus Trece, reveló el testimonio que brindó al Ministerio Público el general del Ejército Manuel Gómez de la To- rre, jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. «Sí, se informaba al ministro de Defensa y, por intermedio de este, a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional», expresó el general Gómez de la Torre.

Si bien en un primer momento el jefe del Comando Conjunto indicó no recordar si se había reunido con la presidenta, Gómez de la Torre tuvo que admitir que sí acudió a Palacio de Gobierno en medio de las marchas que pedían la salida de Boluarte. Esta reunión se dio, de acuerdo a su declaración, el 17 de diciembre de 2022, solo dos días después del asesinato de 10 civiles —entre ellos un menor de 15 años— en Ayacucho.

Según la manifestación del jefe del Comando Con- junto, en dicha reunión participaron Dina Boluarte y Alberto Otárola, entonces ministro de Defensa y hoy presidente del Consejo de Ministros. Allí la presidenta fue informada de «la situación y desarrollo de las ac- ciones militares en apoyo a la PNP», indicó Gómez de la Torrre.

«Hemos asistido el ministro de Defensa, el que ha- bla (jefe del Comando Conjunto) y dos oficiales de mi Estado Mayor para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía», declaró al Ministerio Público. Esta versión contradice lo señalado por Boluarte, quien aseguró: «Los informes técnicos de la PNP y las FF. AA. llegan a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de De- fensa al Consejo de Ministros (…). De ninguna manera, la Presidencia de la República tuvo contacto directo con el Comando de las Fuerzas Armadas o el de la Policía».

