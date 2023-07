Posted on

El Gobernador Regional tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de este nosocomio

El próximo lunes 3 de julio se sosten- drá una reunión entre las autoridades del Ministerio de Salud, autoridades de la provincia de la Convención y el Go- bierno Regional del Cusco, para deter- minar cuál será el futuro del Hospital de Quillabamba. Actualmente existen 2 propuestas para terminar esta impor- tante infraestructura, la primer es que el Gobierno Regional concluya el proyecto por administración directa y la segunda que se realice un contrato de estado a estado.

La consejera Regional por la Provincia de la Convención, Calandra Olivera, co- mentó que han tenido una reunión con el Gerente de Infraestructura e indico que se ha reunido con el Gerente Re- gional de que el día lunes van a tratar si se va ser por administración directa, debido a que el Gobernador está vien- do otra opción de hacerlo de gobierno a gobierno. Van a venir los inversionistas canadienses y se espera que el gober- nador tome ya la decisión lo más pronto posible, ya que la provincia de la Con- vención se sigue quedando sin hospital.

Por otro lado, no se debe dejarse de lado la modificación de la escala remu- nerativa de los profesionales que traba- jaran en la culminación de esta obra, haciendo una comparación los ingenieros que laboran en el Hospital de Quillabamba ganaban mucho más que los que trabajan en la ciudad del Cusco, es por ello que se tiene que modificar la escala remunerativa para que esto sea aproba- do en sesión de Concejo Regional.

Asimismo, otra de las preocupaciones es el tiempo que demorara en terminar- se el dicho nosocomio, sabiendo que el contrato de estado a estado demora por todos los procesos que se tienen que pa- sar, pero por otro lado el Gobierno Re- gional del Cusco tendrá que demostrar que tiene la capacidad de terminar esta obra por administración directa. Porque se trata de la salud de la población con- venciana, ya que es el principal Hospital que atiende las emergencias de todos los distritos de la Provincia de la Con- vención.

‘Yo tengo que estar en esta reunión conjuntamente con el otro consejero, para ver cuál es la decisión que se to- mara, como autoridades tenemos que exigir, que el Gobernador va ser de go- bierno a gobierno o por administración directa, porque recordemos que en la reunión el Gerente Regional ha sido claro indicando que iba a enviar un cro- nograma y hasta la fecha no se cum- plido, esperemos que el gobernador el día lunes con el Gerente Regional tomen las mejores decisiones’ señaló Calandra Olivera.

