Los cremas chocarán con un tercero de la Copa Libertadores y así buscar meterse en los octavos de la Sudamericana

Con el aliento de su público en el estadio Mo- numental de Ate, Univer- sitario de Deportes de- rrotó esta noche por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina), por la fecha final del grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana.

El gol crema llegó a los 40 minutos del primer tiempo, con un remate del volante Piero Quispe des- de fuera del área. El dis- paro topó en un defensor argentino y descolocó al portero Tomás Durso.

Los ‘cremas’ necesita- ban un triunfo para am- pliar sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del torneo sudameri- cano y esperar el resulta- do del choque entre Goiás (Brasil) y Santa Fe (Co- lombia) en Bogotá.

Ese partido culminó con un triunfo de Goiás (2-1), resultado que coloca a los brasileños como primeros en el grupo ‘G’ y con pase directo a los octavos de final de la Sudamericana.

Partido con emociones

En el arranque del parti- do, Gimnasia salió decidi- do a tomar ventaja y creó dos situaciones de gol an- tes de cumplirse los cinco minutos.

Apenas al primer mi- nuto, Cristian Tarragona anotó para Gimnasia en la valla de José Carvallo, pero el tanto fue anulado por mano previa de Ben- jamín Domínguez.

Los dirigidos por Jorge Fossati no terminaban de acomodarse en el terreno de juego y en el minuto 5 nuevamente Tarragona marcó en la valla meren- gue, al quedar solo frente a Carvallo tras un servicio de cabeza de Domínguez. Sin embargo, la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Tras la arremetida ini- cial de Gimnasia y Esgri- ma, los locales lograron equiparar el trámite del partido y propusieron un juego más ofensivo, con escapadas de Andy Polo por derecha e incursiones frontales de Piero Quispe.

En el minuto 11 llega- ría una oportunidad clara para la ‘U’. Quispe limpia la cancha por el centro y cede a Polo para que des- borde por derecha. El cen- tro a velocidad cruza fren- te a la portería de Durso y Emmanuel Herrera, que ingresa por el flanco con- trario, no consigue conec- tar por muy poco.

Segundo tiempo

El segundo tiempo fue un ir y venir, con Universi- tario copando la mitad de la cancha y Gimnasia ape- lando al juego fuerte. El de- lantero crema Alex Valera logró anotar en la portería de Dorso, tras un remate de cabeza de Di Benedetto, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

La emoción ingresó de pronto en el estadio Mo- numental hacia el minuto 70 del partido: en Bogotá, el colombiano Rodallega había marcado el 1-1 para Santa Fe y si los cremas anotaban un gol más, conseguían el boleto di- recto a los octavos de la Sudamericana.

Ello no ocurrió. Por el contrario, en el ocaso del encuentro en Bogotá, Goiás anotó el segundo gol y embolsilló los tres puntos. Con todo, Universitario cerró el grupo en el se- gundo lugar y ahora ju- gará con uno de los equi- pos que quedó fuera de la Copa Libertadores.

La entrada Universitario venció 1-0 a Gimnasia y avanzó a los 'playoff' de la Sudamericana se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



