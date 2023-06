Posted on

Walter Ccora Escalante (49), es el trabajador capturado, por captar a su víctima con engaños, ofreciéndole un ritual de sanación, en el que, tras darle un brebaje a la víctima, la dejó inconsciente para cometer el delito

Un vigilante del Templo de la Luna, sitio que com- prende el Parque Arqueo- lógico de Sacsayhuaman, en la ciudad de Cusco, fue detenido tras ser denun- ciado por una ciudadana de nacionalidad argen- tina, quien lo denunció de haber abusado se- xualmente de ella en esa zona, informó el coman- dante Hanner Horna, jefe de la Comisaría de Turis- mo de Cusco.

‘El hecho ocurrió en in- mediaciones del Templo de La Luna, por donde la turista paseaba cuando habría sido abordada por el detenido, quien le ha- bría suministrado algún tipo de sustancia, ya que hay rastro de drogas en el examen toxicológico de la víctima’, citó.

De acuerdo a las in- dagaciones se sabe que la visitante, sola, hacia una caminata por la zona cuando se encontró con el vigilante identificado como Walter Ccora Escalante de

49 años, quien le propuso realizar un ritual de sana- ción, y tras darle un breba- je que la dejó inconsciente la traslado hacia una zona alejada donde cometió el abuso en contra de la tu- rista de 30 años.

El denunciado se en- cuentra detenido en la sede de la Comisaría de Turismo, con detención preliminar, debido a que los exámenes realizados a la víctima demostra- ron que sufrió el abuso y el resultado toxicológico arrojó que hubo consu- mo de cocaína, manifes- tó el comandante Hanner Horna. Sin embargo, el detenido como coartada menciona que todo fue con consentimiento de la extranjera.

‘Esa es la actitud que siempre denotan los acu- sados, en todo caso las investigaciones y análisis posteriores confirmarán o no la hipótesis que sos- tiene la denunciante, un equipo especial de la Po-

licía ya se halla en plena investigación’, acotó.

Por su parte, desde la Dirección Desconcentra- da de Cultura de Cusco, a través de un comunicado, rechazaron la comisión de este delito que se habría cometido en el Templo de la Luna y por parte de un vigilante trabajador de su entidad, por lo que brin- darán toda la información a la Fiscalía de Turismo para fines investigatorios. Finalmente se solidariza- ron con la víctima y sus familiares y pidieron que de hallarse responsabili- dad en el vigilante se apli- que todo el peso de la ley.

‘Mientras duren las in- vestigaciones del Minis- terio Público, la Dirección de Cultura Cusco, de in- mediato dispuso acciones administrativas contra los que resulten responsables (…) Nos solidarizamos completamente con la víctima y sus familiares’, cita textualmente un co- municado.

