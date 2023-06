Posted on

Con goles de Tiago Cantoro y Felipe Rodríguez, el cuadro de Pablo Peirano arrancó con el pie derecho el Torneo Clausura.

Cusco FC tuvo una pre- sentación más que impor- tante a lo largo del Torneo Apertura: alcanzó el cuarto lugar con 32 puntos y dejó en claro que en casa iba a ser un rival invencible -si bien el primer partido lo perdió con Sport Huanca- yo (hubo walk over, por la guerra en los derechos de TV), alcanzó ocho triunfos consecutivos en el estadio Garcilaso de la Vega-. To- dos esos antecedentes no son casualidad en el equi- po de Pablo Peirano: este lunes, con los tantos de Tiago Cantoro y Felipe Ro- dríguez, se impuso por 2-1 a UTC. Sin duda, un gran inicio en el segundo round de la Liga 1 Betsson 2023.

Y, de alguna manera, to- dos esos registros se están reflejando con un mejor marco de público. Lo dijo Felipe Rodríguez, quizá la pieza más importante en la pizarra del conjunto im- perial. Tiene cuatro goles y nueve asistencias. “Sabe- mos que no somos el equi- po más popular de la ciu- dad, peo está bueno que nos acompañen. Estamos haciendo una linda campa- ña, y le sirve a Cusco en general”, mencionó en las cámaras de la Liga 1 Max.

Sí, el equipo de Cusco ya alcanzó a Universitario de Deportes en el acumu- lado. Sin duda, la idea es ir por el Clausura y sumar la mayor cantidad de puntos en el acumulado. Y si bien durante el primer tiempo no hubo muchas ocasiones de peligro en ninguno de los arcos, las gargantas se comenza- rona a agitar para la eta- pa complementaria. Y un cambio que le funcionó al cuadro local fue el ingre- so de Tiago Cantoro (por Carlos Uribe).

Sucede que el ‘Torito’, sobre los 58′, realizó una gran jugada individual desde el sector izquierdo: encaró, dejó a más de un rival en el camino, y defi- nió con fuerza frente a Pa- trick Zubczuk. Sobre los 66′ llegó otra jugada de peligro para los dueños de casa: ‘Felucho’ Rodríguez remató y, en esta opor- tunidad, el ‘1′ del ‘Gavi- lán’ desvió el esférico. La siguiente acción fue del equipo de Francisco Piza- rro, desde la táctica fija. Luis Trujillo remató de tiro libre y alcanzó el 1-1 par- cial (69′). ¡Golazo!

Sobre los 73′ hubo in- certidumbre: se evaluó en el VAR la falta de Kevin Mejía en contra del ‘Che’ Benincasa. Al final, el juez Daniel Ureta cobró penal y ‘Felucho’ Rodríguez, desde los doce pasos, mandó la redonda al fon- do de las redes rivales. En la próxima fecha, Cusco FC descansará, mientras que UTC recibirá a Sport Huancayo.

