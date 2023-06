Ya está listo para debutar con su nuevo club en la Liga1 Betsson. El delantero Fernando Pacheco seña- ló que para llegar a Cienciano fue clave la confianza que le brindó el comando técnico.

«Estoy feliz porque he tenido un recibimiento muy bonito, he tenido muchos mensajes. Eso me llena de alegría y me da bastante felicidad. Hablar de Cienciano es hablar de una linda historia, con logros muy

importantes», aseguró el exfut- bolista de ‘Muni’ y Sporting Cristal en ‘La Hora del Papá’.

Además, el jugador 24 años, con- fesó sobre su llegada al club cus- queño: «Para poder tener opor- tunidades de juego, el comando técnico de Cienciano me dio esa tranquilidad, igual hay que tra- bajar para eso. Además, el ob- jetivo del club, me deja bastan- te tranquilo, ya que se alineaba con lo que yo quería».

