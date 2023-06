Posted on

Representantes se refirieron el tema de la viabilidad de ‘Cusqueñisima: La feria’ que se realizará este 29 de junio al 2 de julio en La hacienda Llaullipata en Cusco

Los representantes de ‘Cus- queñisima: La feria’, se refirie- ron a las afirmaciones de que no contaban con los permisos correspondientes, aclararon que la Dirección Desconcentrada de Cultura emitió su aprobación el día 6 de junio, sin embargo 7 días después se filtró una carta que contradecía la decisión tomada. Por su parte la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cul- tura, Janie Marilé Gómez Guerrero, anuló la carta ultima y emitió dar luz verde a ‘Cusqueñisima La Feria’ incluyendo realizar las presentaciones musicales ya que desde un principio el proyecto se presentó incluyendo todas las ac- tividades. Es decir, no eran even- tos aislados.

El evento acogerá 140 empren- dedores cusqueños y 70 restau- rantes de Cusco y algunos res- taurantes de diferentes partes del Perú. Promoviendo así el posicio- namiento la marca Cusco, resal- tando la maravillosa gastronomía cusqueña. Diana Samanez pide a las autoridades que puedan apo- yar a este evento que albergará a muchos cusqueños y turistas na- cionales y esto representará una considerable reactivación econó- mica para la cuidad.

Finalmente, indicaron que para que este evento tenga el cami- no libre están esperando el per- miso que emita la Municipalidad del Cusco y a su vez la Dirección Desconcentrada de Cultura, ya que los organizadores cuentan con todos los papeles listos.

Source: RPP