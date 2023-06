Posted on

Zoraida Ávalos denuncia: a cambio de su cabeza, asesores de Patricia Benavides ofrecieron impunidad a los congresistas investigados.

MIENTRAS TANTO: No, el TC no ha declarado que el cierre del Congreso 2019 haya sido un golpe de Estado… aunque eso no detendrá a Muñante. ADEMÁS: La Sunedu pierde su último diente.

Y… ¿Estás pensando en comprar tu primera casita? Te traemos consejos para pedir tu préstamo hipotecario.

ESPECIAL: El Congreso aprueba que Dina telegobierne #LaEncerrona



