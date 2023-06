Posted on

El abogado Julio Rodríguez señaló que el Código Penal Peruano establece este estándar para el delito de rebelión que se le imputa a la expremier Betssy Chávez

La Sala Penal Permanen- te de la Corte Suprema ordenó la captura de la ex- presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, en el marco de la investigación que se le sigue por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022.

La ex primera ministra, quien está por llegar a Lima para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el PJ, podría pa- sar entre diez a veinte años tras las rejas en el caso de que sea sentenciada por los mencionados delitos. Así lo señaló este miércoles el abogado penalista Julio Ro- dríguez Delgado.

En Ampliación de Noti- cias, el letrado precisó que se trata de imputaciones muy “graves” que están ti- pificados en el artículo 349 del Código Penal Peruano. “El Código Penal Peruano, para el delito de rebelión, tiene una pena que puede llegar hasta los 20 años de privación de libertad en las condiciones que este habría

sido cometido”, señaló.

En ese sentido, Rodrí- guez Delgado aseveró que el Poder Judicial aceptó la apelación de la Fiscalía, que solicitaba variar la compa- recencia con restricciones por prisión preventiva con- tra Chávez Chino, porque se presentaron nuevos ele- mentos de convicción que acreditarían un riesgo de fuga.

Entre los argumentos del tribunal, se encuentra la intención de la expremier de acudir a la embajada de México tras el fracaso del golpe de Estado. De acuer- do con la hipótesis fiscal, la investigada cambió de ruta hacia el Congreso al conocer que Castillo Terrones había sido detenido cuando se dirigía a la sede de la di- plomacia mexicana.

“Es una circunstancia que ha sido valorada por el juez para entender que el com- portamiento de la ex pri- mera ministra representa un peligro procesal. En ese caso, un peligro de fuga y de perturbación procesal”, precisó el letrado.

¿A qué penal se trasla- daría a Betssy Chávez?

De otro lado, el abogado penalista dijo que cuando la expremier llegue a la capital, le corresponderá al Instituto Nacional Peni- tenciario (Inpe) verificar su estado de salud para pos- teriormente definir a qué penal será trasladad.

“Lo primero que tiene que hacer [el Inpe] es ase- gurarse que esta persona no corra ningún peligro en el penal al cual vaya a ser llevada”, apuntó.

A decir de Rodríguez Del- gado, es probable que la ex primera ministra sea tras- ladada al penal de mujeres de Chorrillos; sin embargo, precisó que esta decisión corresponderá al Inpe, puesto que la investigada ha solicitado ser recluida en un establecimiento peni- tenciario de su natal Tacna.

“Lo más probable es que ella sea conducida al penal de máxima seguridad en Chorrillos, que no solo es un penal que corresponde a la naturaleza del delito [rebelión], sino que co- rresponde a los estándares de seguridad que se debe brindar a una ex primera ministra”, finiquitó.

