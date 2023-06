Posted on

Cada minuto cuenta en la búsqueda de Titán, un sumergible de la empresa OceanGate Expedition que llegaba con cinco pasajeros a explorar los restos del Titanic. Al submarino le quedan menos de 70 horas de reservas de oxígeno

El caso de desaparición del submari- no Titán ha puesto en alerta máxima a los equipos de rescate de Estados Uni- dos y Canadá. Cinco personas, en cami- no a los restos del mítico Titanic, eran los tripulantes de esta embarcación que está movilizando a grandes unidades de emergencia para encontrarlos lo más an- tes posible.

El navío es operado por la empresa OceanGate Expeditions y comenzó su operación el día domingo 18 de junio en horas de la mañana. Dicho descenso marcaría el inicio de estas operaciones en donde cada minuto es clave: pronto las reservas de oxígeno terminarán aca- bándose y sus tripulantes, si es que aún siguen vivos, fallecerán.

¿Cuándo fue su última comunicación?

La empresa usaba a Titán como méto- do de viaje hacia las profundidades del Océano Atlántico, donde yacen los restos del Titanic.

El submarino partió de la ciudad de St. Johns, en la provincia canadiense de Terranova. Inició su descenso 400 millas mar a dentro, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia.

Titán salió de un rompehielos llamado Polar Prince para iniciar el descenso. 1 hora y 45 minutos después, se perdió el contacto total con la nave.

¿Quiénes son los pasajeros desaparecidos?

Son cinco las personas que iban dentro de Titán.

Uno de ellos era el millonario aviador británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados Action Avia- tion. Él escribió una publicación en Ins- tagram horas antes de la travesía seña- lando “su orgullo” por pertenecer a esta expedición.

Lo acompañaba el empresario paquis- taní Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro. Él iba acompa- ñado de su hijo Suleman. Él es un fiel patrocinador del Instituto SETI, para la búsqueda de vida en el universo.

También se encontraba el especialis- ta francés de los sucesos del Titanic, el oceanógrafo Paul-Henry Nargeolet. Se cree que también se encuentra Stockton Rush, ejecutivo de OceanGate.

Los pasajeros llegaron a pagar 250 mil dólares por su expedición de ocho días.

¿Cuánto dura su reserva de oxígeno?

Precisamente la compañía OceanGate Expeditions es la que está detallando la información que se mantiene hasta la fe- cha.

Según estiman desde la empresa y diversos guardacostas del caso, actual- mente existen entre “70 a 96 horas” de oxígeno disponible en el submarino, pla- zo que se cumplirán como mínimo desde este miércoles.

«Toda nuestra atención se centra en los tripulantes y sus familias», dijo la compañía en un comunicado. «Estamos trabajando para que los tripulantes re- gresen sanos y salvos».

¿Por qué no salen a la superficie por su cuenta?

Intentar escapar del submarino es muerte segura.

Inicialmente, según comenta el corres- ponsal de la CBS David Pogue, es impo- sible escapar sin ayuda. La nave está sellada por varios pernos que se aplican desde el exterior, los cuales también de- ben ser retirados por un equipo de ter- ceros.

Y en el caso de lograr escapar, la pre- sión del agua es tanta en estas profun- didades (hasta 4 km) que los personajes no podrían llegar vivos a la superficie.

Las búsquedas aéreas, que no dieron resultados en toda la jornada del lunes, fueron suspendidas por la noche, tuitea- ron los guardacostas estadounidenses. El buque desde el cual se lanzó el do- mingo el sumergible, y una unidad de la Guardia Nacional siguieron rastreando la zona por la noche.

En las búsquedas del domingo se des- plegaron dos aviones, un C-130 estadou- nidense y un P8 canadiense equipado con un sonar capaz de detectar submarinos.

El instituto francés de investigación marina Ifremer desvió su buque Ata- lante, equipado con un robot submarino de gran profundidad, hacia el lugar del Atlántico Norte donde desapareció un sumergible que visitaba los restos del Titanic, anunciaron este martes las au- toridades.

La entrada Lo que se sabe de la desaparición de Titán, el submarino con 5 tripulantes que buscaba al Titanic se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP