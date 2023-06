Posted on

El pasado miércoles 19 del presente, La Municipalidad Distrital de Vilcabamba presidida por el burgomaestre Mischel Ugarte Carrión cuerpo de regidores, funcionarios, trabajadores en general se desplazaron a esta ciudad realizando el Lanza- miento del mes turístico

Promocional de los circuitos y la escenificación de la REBELIÓN DE MANKO INKA, a efectuarse este 24 de junio en la expla- nada de Rosas pata del Distrito de Vilcabamba Conocido como el último bastión de la resistencia Inka, con algarabía mú- sica y danzas representa- tivas de la zona se llevó a cabo este lanzamiento

donde se pudo apreciar parte de la escenificación con los artistas principa- les como el Inka la Coya y todo su sequito quienes escenificaron parte de la escena en presencia del público en general , turis- tas locales Nacionales e internacionales .

En el lanzamiento de esta actividad Importante participo el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Luis Pantoja Calvo en la plazoleta Espinar actividad en el marco del mes jubilar. Asu turno la autoridad Provincial re- saltó la diversidad de actividades que se vienen desarrollando durante las fiestas jubilares del Cusco, refiriendo también, el esfuerzo de impulsar la reactivación de la economía y el turismo de forma descentralizada destacando que el distrito de Vilcabamba cuenta con importantes atractivos turísticos invitando a conocer nuestra historia y legado cultural.

Finalmente, el alcalde ingeniero Mischel Ugarte Carrión hizo la invitación a visitar Vilcabamba en este mes turístico prin- cipalmente el 24 y 25 de junio para revivir la his- toria de los últimos inKas del Tahuantinsuyo, en la ceremonia de escenifica- ción de la REBELION DE MANCO INKA en la fortado el lugar donde se rea- lizaron muchas batallas rechazando la invasión española, donde encabe- zó Manko Inka seguido de sus hijos Titu Cusi, Sayri Tupac y Tupac Amaru

Realizando la invitación extensiva a los turistas locales nacionales e in- ternacionales a participar de este magno evento el día 24 y el l 25 del mismo mes la Captura de Túpac Amaru en la explanada de Espíritu Pampa cuenca de San Miguel, también resaltó sobre la biodiver- sidad y los atractivos tu- rísticos no solo arqueo- lógicos que tiene este distrito, si no su riqueza natural.

