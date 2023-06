La ruleta es un verdadero clásico de todos los casinos tradicionales o virtuales como bumbet, es uno de los juegos donde realmente podremos encontrarnos con millones de fanáticos de todo el mundo y un juego que casi no ha sufrido de variaciones a lo largo de su historia, demostrando la gran habilidad de su creador para innovar y dar a conocer al mundo algo tan grande como lo es la ruleta. Es por esto que en el siguiente artículo te traemos toda su historia y cómo fue evolucionando con el tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como ruleta de casino.

Su aparición no fue más que un accidente científico

Una de las mayores particularidades que tiene el juego de la ruleta es que su aparición no fue más que un accidente científico ya que cuando corría el año 1655, un científico, matemático y descubridor francés llamado Blaise Pascal, estaba intentando descubrir una rueda de movimiento contínuo que no necesitara de una fuerza externa para continuar con ese movimiento. Hoy en día sabemos que es imposible gracias al descubrimiento y al experimento que realizó Pascal en aquella época, pero por aquel entonces esto no se sabía ya que una rueda con circunferencia perfecta debería ser capaz de hacerlo. Finalmente no logró su cometido pero logró algo mucho más grande que se sigue usando hasta hoy en día, ya que este experimento dió a luz a la ruleta.

Cómo fue la primera ruleta en el mundo

Gracias a su experimento Blaise Pascal dio a luz a uno de los mejores juegos de azar que se conocen hoy en día. La ruleta había nacido a partir de un error. Pascal se dió cuenta que su rueda podía dividirse en 36 partes exactamente iguales y que podría llegar a numerarlas, a partir de ese momento, entendió que un nuevo juego había nacido. El juego era sencillo, ya que constaba de su rueda del experimento y dividida en 36 números para los cuales los jugadores debían elegir uno y ganaban si salía.

La ruleta se hace conocida en el mundo

La ruleta por aquel entonces sufría como el resto de los juegos de azar ya que había un veto por todo Europa para los juegos de azar ya que se los consideraba blasfemia a pesar de que millones de personas deseaban jugar. Con el paso de los años y de los siglos, el veto a los casinos se levantó pero la ruleta no terminaba de darse a conocer a nivel mundial, necesitaba mejorar. Es por esto que los hermanos Blanc a mitad de siglo XIX lo modificaron para que los jugadores tengan un juego más atractivo a sus gustos. Fue allí que le añadieron el famoso número cero a la ruleta y se lo presentaron al dueño del casino de Monte Carlo, el más valioso del mundo, y a partir de allí todo fue éxito para la ruleta que saltó a la popularidad máxima debido a que la única mesa con un número cero se encontraba allí.

