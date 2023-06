Posted on

La Comisión Disciplinaria de la FPF precisó que resoluciones contra Alianza, Lima, Cienciano, Binacional y Melgar, que ya fueron anuladas, fueron remitidas a estos clubes sin autorización de la propia CD-FPF

El último viernes, los clubes Alianza Lima, FBC Melgar, Bi­nacional y Cienciano fueron de­nunciados por la Secretaría Ge­neral de la Federación Peruana de Fútbol ante la Comisión de Disciplina dela FPF. ¿Qué pasó? El ente rector señaló que estas cuatro instituciones no se sus­criben el nuevo modelo y desco­nocen al titular de los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson (no firmaron la declaración jura­da de la FPF ni el contrato con 1190 Sports). Las resoluciones advertían que los clubes podrían enfrentar el descenso si no cam­biaban su postura y les daba dos días útiles para hacer sus des­cargos.

Sin embargo, apenas un día después de haber sido emitidas estas resoluciones, la situación cambió radicalmente, luego de que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Omar Montalvo Sánchez, declaró la nulidad de estos documentos, explicando que los miembros de la CD-FPF “no han dado su con­sentimiento” para emitir “reso­lución alguna sobre el inicio de este procedimiento”.

A través de la Resolución No. 021-CD-FPF-2023, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) se­ñaló que nunca autorizaron que estos cuatro instituciones fueran notificadas con las resoluciones de procesos disciplinarios. “Los miembros de esta Comisión Disciplinaria no han dado con­sentimiento ni han autorizado a Secretaría Técnica a emitir reso­lución alguna respecto al inicio de este procedimiento”, señala­ron.

En este nuevo oficio, el ente peruano también indicó que sí existe un proyecto de resolución, pero que aún no cuenta ni con la autorización de algún miem­bro de la CD-FPF: “Solo fuimos informados de la presentación de una solicitud por parte de la Federación Peruana de Fútbol en contra de los antes mencionados Clubes deportivos, en la que se solicitan medidas disciplinarias por infracción a los Estatutos de la FPF relativos al campeonato Liga 1 Betsson 2023 y al Regla­mento Único de Justicia 2018, alcanzándonos Secretaría Técni­ca un proyecto de resolución, el cual se encuentra actualmente en etapa de estudio y no cuenta ni con la aprobación ni autoriza­ción de algún miembro de esta Comisión Disciplinaria”.

Ante este escenario, la Comi­sión Disciplinaria de la FPF optó por “declarar la nulidad de oficio de todas y cada una de las re­soluciones notificas a los clubes Alianza Lima, Melgar, Deportivo Municipal y Cienciano referidad a medidas disciplinarias por in­fracción a los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol relativos al campeonato Liga 1 Betsson 2023 y al Reglamento Único de Justicia 2018, dejando sin efecto, a su vez, las notifica­ciones cursadas a dichas institu­ciones deportivas”.

La lucha por los derechos de TV

Los clubes Alianza Lima, Mel­gar, Cienciano, Binacional y Cus­co FC, junto al Consorcio Fútbol Perú, mantienen una batalla le­gal contra la Federación Peruana de Futbol (FPF), por los derechos de transmisión de sus partidos en la Liga 1. La máxima entidad del balompié nacional, a través de una medida cautelar, logró que los duelos de los equipos mencionados sean transmitidos por la señal de Liga 1 Max y no GOLPERU. La FPF argumenta ser la titular los derechos de trans­misión del torneo local ampa­rándose en normativa de la FIFA que así lo establece, mientras que los clubes denunciados de­fienden la extensión de su vín­culo con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), apelando al derecho de preferencia estable­cido en dichos contratos.

Estas diferencias llevaron a que los blanquiazules –al igual que otros clubes– no se presen­taran en su debut (la tercera jor­nada del campeonato) y suma­ron un ‘walk-over’, ya que sus encuentros no pudieron emitirse por GOLPERU y estarían incum­pliendo el contrato con Consor­cio. Los victorianos defienden su derecho de haber firmado con el Consorcio, por ingresos muy su­periores a los que ofrece 1190 Sports, pero la FPF se mantiene firme en su postura.

Para no sumar un segun­do ‘WO’ y evitar un descenso, Alianza Lima y los demás equi­pos en conflicto con la FPF se vieron obligados a presentarse en la cuarta fecha, aunque sus partidos no fueron emitidos por GOLPERU, debido a la medida cautelar. Al día de hoy, y ante los cambios que hizo la FPF a su reglamento, los cuatro clubes permiten que el canal Liga 1 Max transmita sus cotejos, a la espe­ra de una decisión judicial que les sea favorable.

