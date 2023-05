Posted on

Enfermeras fueron agredidas cuando acudieron a una institución educativa del distrito de Velille, en la pro­vincia de Chumbivilcas, para vacunar a los estudiantes contra el virus de la influenza. Los hechos se registraron este jueves 25 de mayo en horas de la mañana.

El personal de salud cumplía con su labor en un cole­gio de la ciudad imperial cuando de pronto fueron pre­suntamente interceptadas por un grupo de padres de familia. En el video, publicado por Radio Nacional, se puede observar la mala manera en que las trabajadoras son tratadas delante de los alumnos que se quedan pas­mados siendo testigos del momento.

Se escucha que les recriminan por no tener autoriza­ción de los padres para vacunar a los estudiantes. ‘Retí­rese, retírese de acá’, le gritaban a una enfermera, que sin éxito trataba de reaccionar a las circunstancias de la mejor manera.

Por otro lado, un hombre descontrolado (quien sería un padre de familia) caminaba furibundo entre los pasi­llos y el salón de clases donde se encontraba una enfer­mera a la que le quitó sus implementos de trabajo por la fuerza y los sacó de la institución educativa.

La trabajadora pedía que llamen a la Policía y que no lo dejen salir del colegio con sus cosas.

«Están plenamente identificados»

Pablo Grajeda, director ejecutivo de Atención Integral de la Salud, señaló que los atacantes están plenamen­te identificados y que solicitarán las máximas sanciones contra ellos.

«Se ha hecho la denuncia policial correspondiente, las personas han sido identificadas (…) Esto requiere que instancias como la Fiscalía hagan la denuncia de oficio porque no solo son agresiones físicas, psicológicas y verbales, sino que es un atentado contra la salud públi­ca», indicó.

Asimismo, relató que un médico casi fue atropellado por los sujetos cuando intentó pedirles que devuelvan el cooler con las vacunas.

«El médico, al enterarse, logró alcanzar a las perso­nas e intentó hacerlas entrar en razón para que devuel­van las vacunas. Lamentablemente, a pesar de eso, la agresión verbal continuó y casi fue atropellado con una moto. Este hecho es muy grave para la salud pública», sostuvo.

Grajeda indicó que se puede discrepar contra el uso de las vacunas, pero que no se puede caer en la agre­sión contra el personal de salud que solo cumple con su trabajo.

«Podemos discrepar del uso de las vacunas porque, si una persona no quiere vacunarse o no quiere que su hijo se vacune, no firma la autorización correspondiente. Pero llegar a este tipo de agresiones requiere que haya una acción de carácter legal», precisó.

«Recordemos que las enfermeras van de comunidad en comunidad vacunando casa por casa y no vaya a ser que esto sea una escalada. Pedimos que caiga el máxi­mo rigor de la ley contra estas personas que han atenta­do contra el proceso de vacunación», agregó.

Ministerio de Salud se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronun­ció en contra de la agresión contra las enfermeras que realizaban su trabajo.

‘El Ministerio de Salud rechaza la agresión física y ver­bal que sufrieron nuestras enfermeras en una jornada de vacunación en la IE Túpac Amaru II, en Chumbivilcas, Cusco. El sector Salud reafirma su compromiso de velar por la salud de todos los ciudadanos’, indicó el sector.

