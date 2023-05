Posted on

Alrededor de 200 estudiantes universitarios se encuentran varados en Cusco luego de ser estafados por una persona que les prometió conseguirles hospedaje mientras duraba el Congreso de Estudiantes Universitarios de Derecho, organizado por la Universidad Andina del Cusco

Estudiantes de Dere­cho de varias regiones del país denunciaron haber sido estafados en Cusco. Ángela Cárdenas, una de las afectadas, indicó que alrededor de 200 alum­nos fueron engañados por una mujer, quien les aseguró que conseguiría hospedajes mientras du­raba el Congreso de Estu­diantes Universitarios de Derecho, organizado por la Universidad Andina del Cusco.

Según indicó la joven, cuando la delegación lle­gó a la Plaza Mayor del Cusco, no encontraron el hospedaje donde -su­puestamente- tenían que hospedarse del 22 al 28 de mayo. Al comunicar­se con la compañera que hizo el trato, solo les dijo que la situación ‘escapaba de sus manos’.

‘Son más de 200 estu­diantes que están siendo afectados por esto. La compañera ha contacta­do a varios para hacer el hospedaje. Nos ha pedido un monto. Cada uno ha pagado 130 soles’, indicó en un primer momento. ‘Al llegar el día d, la com­pañera nos dice ‘perdón, no me puedo contactar y que escapaba de sus ma­nos’. Nosotros estamos acá, a la deriva, porque somos estudiantes. Noso­tros no tenemos ingresos para poder mantenernos’, complementó la joven de Madre de Dios.

Ante esto, los estudian­tes piden la devolución de su dinero. Aseguran que han pasado la noche alojadas por sus compa­ñeras. En estos momen­tos, una delegación per­manece en la Comisaría del Cusco interponiendo la denuncia respectiva en busca de recuperar el di­nero para su estadía en la región.

