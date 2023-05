Posted on

Con un hat trick del ‘9’ Carlos Garcés, un tanto de Kevin Sandoval y un autogol de Ángelo Pizzorno, el cuadro de Leonel Álvarez sumó tres puntos clave ante el ‘Vendaval’, escuadra que no gana desde hace siete fechas

Pese a que ambas es­cuadras registraban un punto de diferencia en la tabla, los últimos due­los del cuadro de Leonel Álvarez le permitía lle­gar con otro aire a este choque por la fecha 6 del Torneo Apertura: tres partidos invicto (ojo, el partido se reprogramó por las diferencias entre Cienciano y la Federación Peruana de Fútbol, por los derechos de TV); el cuadro de Alianza Atléti­co llegaba con un pano­rama delicado, ya que no ganaba desde hace seis fechas (¡ya son siete!). Y en medio de todo ello, y una lluvia de goles, al fi­nal el ‘Papá’ se impuso en el estadio Garcilaso de la Vega (5-2), gracias a un hat trick del ‘9′ Carlos Garcés, un tanto de Kevin Sandoval y un autogol de Ángelo Pizzorno.

Pese a los tres puntos que registró el club cus­queño, el ‘Vendaval’ salió con todo y a los 3 minutos abrió el marcador, gracias al delantero paraguayo Adrián Fernández. Sobre los 13′, despertó el due­ño de casa y encontró el empate con el juego aé­reo de Carlos Garcés (el centro fue de Iván Santi­llán). El partido se hizo de ida y vuelta, a tal punto que a los 18′ nuevamen­te Fernández dijo presen­te para la visita: sacó un zurdazo tras el pase de Miguel Cornejo. Sin em­bargo, como a lo largo de los últimos cotejos, al equipo de Carlos Desio le costó sostener el resul­tado (lo experimentó con ADT, por la fecha 15 del Torneo Apertura).

Sucede que el artillero ecuatoriano, Carlos Gar­cés, otra vez dijo presen­te y de un fuerte remate colocó el 2-2. No fue el único golpe de Cienciano antes de que culmine el primer round. Luego Ke­vin Sandoval festejó, con un remate de fuera del área. Sí, imposible para el guardameta Diego Melían. Con todo ese panorama, ambas instituciones se fueron al entretiempo. En la segunda mitad, nueva­mente el artillero Garcés apareció por todo lo alto y selló su hat trick (60′): es el goleador del certamen, con 10 tantos.

Y, para asegurar, los tres puntos, sobre los 67′ llegó el infortunio para Alianza Atlético: el zaguero Ánge­lo Pizzorno -en su intento por alejar el esférico-, la mandó en propia puer­ta (5-2). A los 77′ Flavio Fernández intentó para la visita, pero no pudo en el mano a mano con el ‘1′ Miguel Vargas. No fue el único ataque peligroso de la visita, que buscaba acortar la distancia entre ambas escuadras. Róger Torres, volante colom­biano del conjunto nor­teño, centró y el volante Santiago Arias ganó en el juego aéreo. La pelota pasó muy cerca del arco del ‘Papá’ el marcador no se movería más en Cusco.

