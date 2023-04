Consettur tiene exclusividad para transportar turistas desde Aguas Calientes a ciudadela inca. Consorcio Machu Picchu obtuvo resolución del TC que declara monopólicas las prácticas de Consettur. Con ese fallo también quieren entrar a la ruta

La ruta Hiram Bingham es una carretera de trocha que serpentea la montaña para lle­gar a la ciudadela inca de Ma­chupicchu. Los buses demoran 30 minutos desde Aguas Calien­tes. En época normal se estima que a diario se movilizaban más de 2.500 pasajeros, hay bole­tos diferenciados, escalas para niños, nacionales, cusqueños y guías. Las tarifas van desde 24 dólares a S/ 6.

Los ingresos que reporta el servicio no son despreciables para Consettur, la única empre­sa autorizada para operar en esta vía. Se calcula una ganan­cia de 50 millones de soles al año, según el medio Pulso Re­gional. El Tribunal Constitucio­nal se pronunció en 2021 y con­sideró monopólicas las prácticas de Consettur ante una deman­da presentada por el consorcio Machupicchu. Esta empresa formalmente pidió ingresar a esta ruta. Ya tienen diez buses listos. Tienen los permisos, pero les falta uno clave, el del Servi­cio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Ser­nanp). En esa ruta no pueden operar más de 24 buses, incre­mentar la carga significa poner en riesgo el patrimonio cultural.

Consettur opera la vía hace 28 años. Son 13 empresas las asociadas, una de ellas es Way­na Picchu, hoy acusada de ha­ber sobornado en 2017 con 50 mil dólares a la exjueza Bony Gamarra, del Primer Juzga­do Mixto de Santiago (Cusco), para que falle a favor de dicho consorcio en la medida caute­lar presentada por el Consorcio Machupicchu Pueblo y la muni­cipalidad provincial de Urubam­ba.

Historia de una disputa

En 2017, el consorcio Machu Picchu logra conseguir el per­miso para sus operaciones, luz verde otorgada por la municipa­lidad provincial de Urubamba.

Consettur se negó a retirar 12 de los 24 buses. Presentan un recurso de oposición la misma que fue declarada infundada por la exmagistrada Gamarra. El 6 de octubre de 2017, dos días después de haberse decla­rado infundada la oposición de Consettur, la misma magistra­da cambió de parecer con una resolución aclaratoria. En esta indica que el retiro de los bu­ses podía ser aleatorio. Para no ser perjudicados con esa posibi­lidad Wayna Picchu entrega un soborno de $ 50.000. La ma­gistrada emite otra resolución aclaratoria en que precisa que no se perjudicará a Wayna Pic­chu.

Luego de seis años, la Fisca­lía abre una carpeta fiscal en contra de Consettur, consorcio que agrupa a Wayna Picchu, incluyen a Bony Gamarra y al abogado del consorcio Patrick Emmanuel Pérez Deza, en la in­vestigación.

Según la carpeta fiscal, en setiembre de 2017, se habría otorgado el soborno dejando sin efecto su primera decisión en favor del Consorcio Machu Picchu Pueblo y la Municipalidad Provincial de Urubamba.

La Corte Suprema de Justi­cia confirmó hace unos días los 9 meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra la ex magistrada, el abogado Patrick Emmanuel Pérez Deza y otros cinco directores de Con­settur.

Para los empresarios (9 em­presas) que conforman el con­sorcio Machu Picchu, la situa­ción es clara. Aseguran que Consettur opera en la ruta de manera irregular sin permiso de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

De acuerdo con el gerente general del consorcio Machu Picchu, Edgar Ríos, el proce­so legal debe seguir su curso, así como el posicionamiento del nuevo consorcio y otras empre­sas junto a sus 24 buses, aunque explica que esto no es posible por falta de una autorización que debía ser emitida por Sernanp el pasado 3 de abril.

No nos movemos

El gerente general de Con­settur, Darío Zúñiga Caparó, asegura que no se retirarán de la ruta hasta que un juez así lo decida o hasta el vencimiento de su contrato en 2025. Respecto al caso de soborno negó responsa­bilidad.

El gerente asegura que los permisos del consorcio compe­tidor son simples autorizaciones que se dieron sin respetar el pro­cedimiento. Pese al fallo del Tri­bunal Constitucional que califica a Consettur como monopolio, el gerente se niega a aceptar que un nuevo consorcio ingrese a la ruta. Esta debe efectuarse por li­citación, dijo. ‘Los buses de Con­settur no se van a mover de Ma­chupicchu, no hay sentencia que nos obligue a salir. Lo que dijo el TC no implica que salgamos por­que no tenemos una orden, es más el mismo TC dice que solo se opera si se gana la licitación y bueno el Sernanp solo le da per­miso a 24 buses y ya existen y son de Consettur’, aclaró.

La entrada Sigue la disputa de dos consorcios por la ruta a Machupicchu se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP