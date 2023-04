Posted on

Alfredo Ramúa es uno de los máximos referentes de Cusco FC en los últimos años

Alfredo Ramúa fue clave en el retorno de Cusco FC a la máxima categoría este 2023. Sin embargo, pese a su importancia dentro del plantel así como entre los hin­chas, el habilidoso mediocampista no ha podido tomar la titularidad en el cuadro ‘dorado’ en lo que va de la Liga 1 Betsson aunque eso no impide su apoyo total a lo que viene haciendo el técnico Pablo Peirano.

«El profesor es un técnico muy moderno, es muy me­ticuloso, estudiando al rival, analizando los videos. El equipo está por buen camino y el profesor trabaja muy bien. No miramos la tabla, siempre nos enfocamos en el siguiente encuentro, tenemos varios partidos complica­dos, más adelante veremos para que estamos», seguró en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, reveló que ser suplente es algo que le cues­ta, sobretodo si la campaña anterior era uno de los ju­gadores que más partidos disputó en el ascenso. Pese a todo, Ramúa confesó que sigue entregándose al máximo en cada entrenamiento.

«Es difícil ser suplente porque uno quiere estar siem­pre dentro de la cancha, aunque sea unos minutos, yo trabajo duro, el día a día me da mucha tranquilidad y estoy para aportar desde donde me toque. Para lo que quiere plantear el profesor, los panameños son piezas fundamentales. Fajardo lucha cada balón y Ayarza le da una cuota goleadora. Cuando no están se siente mu­cho», agregó el volante.

Cusco FC deberá visitar este domingo 16 de abril a ADT de Tarma por la jornada 12 del Torneo Apertura. Los ‘do­rados’ son 3ros con 17 puntos, a cuatro del líder Alianza Lima. Por su parte, los tarmeños con 12° con 12 unidades.

