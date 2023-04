Posted on

Familiares de Hilario Flores no entienden por qué serenos de Quiquijana lanzaron al río su cuerpo

Hilario Flores Quispe, quien murió en circunstancias extra­ñas al interior del local de la municipalidad de Quiquijana en Quispicanchis, tenía 48 años y era operador de maquinaria pesada. Nació en la comunidad campesina de Sacho en Quiqui­jana, era padre de 8 hijos que quedaron en la orfandad.

Según su esposa Rosalía Quispe, la noche del 26 de mar­zo, Hilario fue en busca de go­londrinas que habitaban en el ático del local municipal. Según información de los familiares, Hilario Quispe fue alertado so­bre las aves por el personal de serenazgo. Buscaba la sangre de las golondrinas para el tra­tamiento de su hija de 10 años, que padece de epilepsia.

Rosalía Quispe, cuenta que ambos llegaron esa noche has­ta la puerta del municipio, pero solo a Hilario se le permitió el ingreso. En el lugar estaban 4 serenos. Cuenta que esperó a su esposo por más de media de hora y al ver caer la lluvia retor­nó a su vivienda con la esperan­za de que él le diera el alcance, Hilario nunca llegó.

Al día siguiente Rosalía re­gresó al municipio y nadie pudo darle razón, explica que los fun­cionarios se negaban a hablar con ella y que el personal de serenazgo insistió con que su esposo si había salido del local. Al no encontrarlo acudió a la co­misaría a presentar la denuncia.

Los familiares acudían a dia­rio a la Municipalidad para pedir explicaciones, pero nadie daba razón, hasta que luego de un plantón, dos serenos confesa­ron que Hilario había muerto en un accidente. El gerente muni­cipal, también admitió que él también sabía del caso.

Raúl Quispe, cuenta que am­bos serenos explicaron cómo llevaron el cuerpo al río Vilca­nota. Usaron la camioneta de serenazgo para llevar el cuerpo en la madrugada, a un kilóme­tro del pueblo.

Para los familiares, la histo­ria de los serenos no es creíble. Aseguran que los médicos que hicieron la necropsia en Calca, les indicaron que las razones de muerte no fue por la soga que tenía en la cintura. Los deudos exigen también esclarecimiento en el caso, pues, no les resul­ta concebible que los serenos hayan decidido deshacerse del cuerpo, antes de llamar a la Po­licía y que los funcionarios que sabían del caso hayan guardado silencio.

‘Pedimos justicia, queremos que digan la verdad, porque es que han decidido botar el cuer­po al río, si estaba muerto de­bieron llamar a la policía, o si estaba agonizando o colgado debieron llamar a primeros au­xilios’ indicó Flores.

