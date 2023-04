Posted on

Desde 1980 se han grabado en Cusco 8 películas de Hollywood. Una de estas fue las aventuras de Indiana Jones

La industria del cine, volverá nue­vamente a Cusco y otras regiones del país. Se grabará la tercera entrega de la película Paddington.

El trabajo filma­ción comenzará en julio. La trama cuen­ta la historia del Oso Paddington y su re­greso a casa, ubicada en la Amazonia pe­ruana.

Se supo que la pe­lícula, se rodará en Cusco, además de poblados de la selva central y la ciudad sagrada de Caral en Lima.

La película conta­rá la historia del Oso Paddington, que mi­gró al Reino Unido, tras la pérdida de uno de sus familiares por un terremoto en la selva peruana.

El oso Padding­ton es un personaje creado por el escritor Michael Bond, que se popularizó en los años 60’s gracias al alcance mundial del libro escrito 1958. En Inglaterra, el oso fue catalogado como un personaje que inspi­raba los valores en­tre los niños, sobre todo la tolerancia y el respeto.

Otras películas

Esta no es la única película que se fil­mó en Perú. Recien­temente, se filmó Transformers, Rise of The Beasts, que se estrenará en junio de 2023 y que será visto por millones de per­sonas en el mundo. Existen escenas gra­badas en Machupic­chu, la plaza de Ar­mas de Cusco y Abra Málaga.

En Cusco también se grabó parte de la tercera temporada de La Reina del Sur.

