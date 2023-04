Posted on

En destacada labor a cargo de dos efectivos po­liciales pertenecientes a la unidad de tránsito y segu­ridad vial Cusco, permitió desbaratar Banda crimi­nal ‘Los venecos joyeros’ al capturar a dos de sus presuntos integrantes, quienes en complicidad de otros dos sujetos que se dieron a la fuga, in­gresaron a la joyería ‘Suri Alpaca Top’, y sustrajeron una cadena de plata de 950.

Jean Pier Francisco Rondón Córdova (22), y Mariangel Junimar Díaz Castillo (19), ambos de nacionalidad venezolana, son las personas interve­nidas por el presunto de­lito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, (hurto en ban­da).

La acción policial se pro­dujo luego que una ciuda­dana denunció el hurto de joyas, por parte de una banda criminal conforma­da por cuatro personas, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino, los mismos que minutos habían ingresado a la Jo­yería ‘Suri alpaca top’, con la supuesta intención de adquirir una cadena de plata y un anillo de oro, compra que no se concre­tó por no contar con el to­tal del efectivo, por lo que dichas personas proce­dieron a retirarse del lo­cal, posterior al hecho, la vendedora se percató que ya no se encontraba una de las joyas (una cadena de plata de 950), por lo que salió rápidamente a denunciar el hecho a la policía de tránsito que se encontraba en inmedia­ciones del lugar.

El Suboficial de Segun­da PNP Candy Alagón Vargas y el Suboficial de Tercera PNP Alessandri Garcés Sullca, en circuns­tancias que se encontra­ban de servicio de control y regulación del tránsito, en la Av. El Sol con Ayacu­cho, al tomar conocimien­to realizaron diversa bús­queda, interviniéndolos a la altura de la Av. El Sol con Ayacucho (con direc­ción a la Plaza de Armas), a quienes se identificó como Jean Pier Francisco Rondón Córdova, y Ma­riangel Junimar Díaz Cas­tillo, y a la última persona al momento de realizarle el registro personal se ha­lló entre sus prendas la cadena de plata de 950 (sustraída).

Los intervenidos fueron conducidos a la comisaría PNP Cusco, siendo pues­tos a disposición en ca­lidad de detenido por el presunto delito contra el patrimonio en la moda­lidad de hurto agravado, (hurto en banda), con la documentación corres­pondiente, para los fines de ley; en tanto, otro gru­po de agentes prosiguen con las investigaciones para identificar, ubicar y capturar a los sujetos que se dieron a la fuga.

