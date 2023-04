Posted on

Pagaban por publicaciones. Para ello, los trabajadores del despacho de la congresista Ugarte daban cuotas para que medios del Cusco le hagan propaganda a su jefa

El domingo por la no­che Cuarto Poder reveló que dos asesores de la congresista Katy Ugarte, Roger Torres y Wilber Feli­ces, movían los hilos para “colectas voluntarias” con los trabajadores del des­pacho de la legisladora castillista y así pagar a periodistas en el Cusco a cambio que difundan sus proyectos de ley y comu­nicados. Dicha “colecta” fue realizada contra la vo­luntad del personal de la legisladora no agrupada. “Yo le yapeaba al comu­nicador y el comunicador hacía la colecta y se co­municaba con los medios para que cuando viajára­mos al Cusco, nos acom­pañe.

«Pero eso de ninguna manera era un descuen­to, era un aporte. El que quería no daba. Como te digo, eso no califica como un descuento porque la congresista ni recibía ese dinero ni estaba al tanto», alega Torres. Cuando le consultan a este asesor quién propuso esa co­lecta, Torres lo sindica al comunicador Yuri Gonzá­lez, quien trabajó hasta setiembre del año pasado en el despacho de la con­gresista Ugarte. Sin em­bargo, Manuel Navarro, el predecesor de González, dice que las órdenes para la colecta las daba Torres.

‘Si he tenido que hacer algo es porque el ase­sor me lo ha dicho como parte de mis funciones’, asegura. El periodista de QTV Noticias del Cusco, Juan Manuel Chara, ad­mite que la legisladora pagó a cambio de noti­cias a su favor. “Ella pa­gaba para que saquemos sus noticias (…) Por su­puesto que sí. Como está bastante cuestionada la parlamentaria, envía co­municados, proyectos de ley y eso evidentemente no es gratis, nadie lo va a pasar gratis”, responde. En octubre del 2022, Cha­ra le recordó, a través de su programa radial, que la congresista castillista tiene pendientes con QTV Noticias.

“Katty Ugarte, como otros parlamentarios, con sus coordinadores difun­den sus actividades y por eso hay un pago que no es mucho. En algunas oportunidades han dado 100 soles, 150 soles, algo por el estilo”, agrega Cha­ra. El pago sería, añadió, a través del equipo de la parlamentaria porque “ella no quiere involucrar­se directamente”. La co­lecta solía llegar a los dos mil soles. Era dinero en­tregado primero a Felices, para pagar a periodistas cusqueños.

Tres extrabajadores de la congresista castillista manifestaron su confor­midad: Roberto Lázaro, Melissa Gómez y Sonia Caldas. “Como digo, no estaba de acuerdo con algunas cosas”, respon­dió Lázaro. “No creo que nadie quiera dar parte de su sueldo porque a nadie le sobra el dinero, pero como te digo, no quisie­ra confirmar nada”, re­firió Gómez. “Al final, si alguien dice algo, somos castigados quienes deci­mos las cosas como son”, lamentó Caldas. La con­gresista Ugarte, por su parte, se mantiene en si­lencio. Hace buen tiempo no asoma por su región Cusco.

Investigada

Diligencia. El 24 de marzo último el Equipo Especial de Fiscales con­tra la Corrupción del Po­der allanó la vivienda de la congresista Katy Ugarte en el marco de las pesqui­sas en el caso Los Niños, una red que apoyaba a Pedro Castillo a cambio de obras.

