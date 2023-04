Posted on

Durante supervisión también se evidenciaron deficiencias en defensorías municipales del niño y del adolescente

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco dio a conocer los resultados de la acción itine­rante de tres días desarrollada en la provincia de Paucartambo, donde pudo advertir una serie de situaciones que afectan la atención oportuna a las víctimas de violencia, así como el acceso a la salud y a la educación en condiciones adecuadas.

En el distrito de Huancarani, la supervisión permitió consta­tar que la Institución Educativa Huillca Quispe aún no recibe la totalidad de materiales y recur­sos educativos, pese a que las clases escolares se iniciaron hace más de 15 días. Además, el centro de salud local carece de personal médico suficiente y su ambulancia no está equipada con desfibrilador ni medicinas para casos de emergencia.

De otro lado, pudo eviden­ciarse que el local de la Defen­soría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) carece de rampas u otras adaptaciones para la atención a las personas con discapacidad, pese a que funciona en un segundo piso. Además, dicha dependencia no se encuentra acreditada ante el Ministerio de la Mujer y Pobla­ciones Vulnerables (MIMP) y no cuenta con personal suficiente. En el caso del Centro de Ope­raciones de Emergencia Local (COEL), la situación es aún más crítica pues dicha entidad no está funcionando.

Una situación similar se en­contró en el distrito de Cha­llabamba, donde el material educativo tampoco ha llegado a dos colegios. Se trata de las instituciones educativas Rami­ro Prialé Prialé y Fray Martín de Porres que, hasta el momento, tampoco cuentan con los mate­riales para el dictado de clases escolares. El local de la Demuna carece de ambientes privados y el centro de salud no tiene flui­do eléctrico. Además, el COEL de esta localidad tampoco viene operando.

Finalmente, en el caso del dis­trito de Paucartambo, la falta de materiales educativos comple­tos pudo ser identificada en los colegios José Pérez y Armendá­riz y San Luis Gonzaga. La De­muna carece de profesional en Psicología para la atención de casos de riesgos de desprotec­ción y el COEL no cuenta aún con un plan para hacer frente a las consecuencias de las lluvias intensas.

Tras estos hallazgos, la Ofici­na Defensorial de Cusco pidió la intervención inmediata del Gobierno Regional a fin de que pueda destinarse el presupues­to que se requiere para mejorar la atención en salud y educa­ción, así como para el adecuado funcionamiento de los COEL. Así lo manifestó la jefa de la sede defensorial de Cusco, Rosa San­ta Cruz, quien señaló que en las próximas horas se formularán diversas recomendaciones a las gerencias regionales de salud y educación, así como al propio Gobierno Regional.

La representante de la De­fensoría del Pueblo remarcó la necesidad de que se activen los COEL, al señalar que la provin­cia de Paucartambo comprende a varios distritos incluidos en la alerta alta emitida por el Centro Nacional de Estimación, Preven­ción y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred) debido al periodo de lluvias intensas.

