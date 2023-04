Posted on

Asistirán más de 300,000 fieles católicos y turistas, la VII Macro Región Policial del Cusco, brinda recomendaciones por la seguridad de todos

Hoy se realiza la tradi­cional procesión del Señor de Los Temblores por Lu­nes Santo, a la que asisti­rán más de 300,000 fieles católicos y turistas, la VII Macro Región Policial del Cusco, brinda recomen­daciones por la seguridad de todos.

Al confirmarse que la sagrada imagen volverá después de tres años de restricciones a recorrer el centro histórico, y ahora dará cuatro bendiciones durante su desplazamien­to (a las 14:00, 17:00, 18:30 y 20:00 horas), las autoridades policiales, se desplazarán uniformados y civiles para garantizar el orden y seguridad.

La Policía sugiere evi­tar el desplazamiento en vehículo particular por el tráfico, no obstante, reco­mienda el uso de un bus urbano o taxi. No llevar menores de edad, al ser vulnerables ‘si vas con menores de edad, dales una tarjeta con todos los datos de contacto tuyos para que, en caso se ex­travíen, puedan contac­tarte rápidamente’.

Asimismo, exhortan no llevar pertenencias de va­lor (joyas, dinero en efec­tivo, etc.) ‘trata de de­jarlos en casa o de llevar únicamente lo necesario. De ser posible, esconde tus pertenencias en bolsi­llos secretos’.

Evitar aglomeraciones: el recorrido suele tener partes más congestiona­das. Evitar estar en las que hay mayor concentra­ción de personas. Así, en caso de emergencia, pue­des evacuar rápidamente.

Identificar los puestos de auxilio: la Policía ubi­cará estratégicamente puestos de auxilio, ubíca­los en todo momento para que puedas acudir a ellos en caso de emergencia.

Si se dirige con per­sonas mayores de edad ‘intenta hacer recorridos cortos y donde haya poca concentración de perso­nas. De ser posible, lleva banquitos plegables para que puedan descansar por momentos.

Promover la seguridad de las casas, dejando al cuidado de al menos una persona de confianza ‘o pida a un vecino que la vigile mientras usted se encuentra ausente’.

No permita ayudas de desconocidos: desconfíe de las ayudas sospecho­sas (aviso de manchas en la ropa) suelen ser tretas que utilizan los delincuen­tes para robarles. Ante posibles lluvias: llevar ponchos de plástico y evi­tar el uso de paraguas. En caso de emergencia: siga las indicaciones de los bri­gadistas, Policía Nacional y auxiliares.

El recorrido

La procesión que será después de una homilía, será desde la Basílica Ca­tedral, plaza de Armas, las calles Plateros, Siete Cuartones, ingresará al templo de Santa Teresa, retomará las calles Tea­tro, Granada, recorrerá la Plaza San Francisco, la calle Márquez, la Plazole­ta Espinar, calle Mantas y volverá a plaza de armas, finalmente ingresará a la Basílica Catedral.

Restricciones

Si bien la plaza Mayor del Cusco estará abierta durante la procesión, la Policía Nacional informó que restringirán el paso para la última bendición “el acceso al perímetro de la catedral será restringi­do por personal policial.

El retiro de las personas deberá ser de forma mo­derada “durante su des­plazamiento y al término de la bendición, hacerlo de forma moderada por seis zonas de evacuación sin causar molestias al resto de transeúntes”.

Policía será inflexible

La autoridad policial será inflexible con las per­sonas que cometan ac­tos ilícitos, los que serán grabados a través de las cámaras de video y vigi­lancia y así facilitar su de­tención, para ser denun­ciados ante la autoridad judicial competente.

Finalmente, exhortan a colectividad cusqueña ante cualquier señal de la comisión de un delito o falta por parte de sus sujetos de mal vivir, co­municar a los siguientes teléfonos para la atención Central de Emergencias 105 o a los números 945 324 496 – 945 321 752 – 980121879 y 922369871.

La entrada Hoy el Taytacha de los Temblores sale a bendecir a su pueblo cusqueños se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP