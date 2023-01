Pide Alcalde del Cusco, Luis Pantoja, quien dio a conocer que los ingresos por el Boleto Turístico han caído de una forma estrepitosa

El alcalde provincial del Cusco Gral. Luis Beltrán Pantoja Calvo informó que en reunión de Directorio de COSITUC se determinó sacar un comunicado lla­mando a la tranquilidad, a la paz, a la concordia y al diálogo para salir de este momento que afecta al sector turismo en la re­gión del Cusco.

‘La preocupación es grande, la conflictividad social ha hecho que no lleguen turistas a nues­tra ciudad, no solamente extranjeros, sino naciona­les, porque todas las vías están bloqueadas, eso nos hace daño como pue­blo, yo quiero hacer una invocación a la paz, con­cordia y sobre todo al dia­logo. Consideramos que el dialogo es el arma más importante para la solu­ción de las controversias’ manifestó Pantoja Calvo.

En la reunión del direc­torio de COSITUC se dio a conocer que los ingresos por el Boleto Turístico han caído de una forma estre­pitosa, hecho que perjudi­ca a los gobiernos locales que no lograrán ejecutar proyectos en sus juris­dicciones gracias a las transferencias que reali­za el Boleto Turístico, de la misma forma a los tra­bajadores que no podrán cobrar sus salarios.

‘No hay siquiera para pagarle la escolaridad de los trabajadores de CO­SITUC, es un tema gra­vísimo, parte importante de lo recaudado por Bo­leto Turístico entra a los gobiernos locales y pro­vincial, para que puedan hacer proyectos de inver­sión pública, pero dadas las circunstancias, no hay mayor recaudación, esa es una de las preocupa­ciones grandes que tene­mos y hemos pedido que se haga una invocación a las personas y pedirles que se desbloqueen las vías, no tenemos en estos momentos gas, muchas familias cusqueñas están haciendo colas, madres que no tienen como coci­nar, no tenemos combus­tible, los productos están restringidos y han sufrido un alza considerable’, re­firió el alcalde provincial.

Pantoja Calvo ha mani­festado siempre su apo­yo a las justas demandas de la población cusque­ña y nacional, pero hoy es necesario reactivar la economía de la ciudad, promoviendo el empleo, difundiendo el patrimo­nio cultural para la llega­da de los turistas de todo el mundo, “estamos de acuerdo con las justas de­mandas de nuestro pue­blo, pero cuando éstas de­mandas son contaminadas por actos violentos, tengo que decirlo claramente, no vamos a permitir la des­trucción de nuestro pue­blo; estamos pidiéndole al parlamento de la república que no le dé las espaldas a nuestro pueblo, que a la brevedad posible, fije fe­cha para las nuevas elec­ciones, el pueblo pide que se vayan todos, pero que se vayan dentro del mar­co democrático, dentro del marco legal y constitucio­nal” finalizó.

