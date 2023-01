Posted on

Mientras las autoridades definen las garantías para el normal desarrollo de la Liga 1, ya se conoce la programación de la tercera jornada del Torneo Apertura 2023

El Perú vive una situación so­ciopolítica muy complicada y eso llevo a que, por falta de seguri­dad, las dos primeras fechas de la Liga 2023 fueran canceladas para luego ser reprogramadas. Ante esto, el panorama es in­cierto y no se sabe si la tercera fecha se jugará o también ten­drá que postergarse.

Con la interrogante de si por fin la pelota rodará en el fútbol peruano, en Depor haremos un breve recuento de la fecha 3 del Torneo Apertura y cómo se juga­rán los partidos si las autorida­des pertinentes dan las garan­tías para el normal desarrollar del campeonato peruano.

En principio, los tres grandes del país, Alianza Lima, Univer­sitario de Deportes y Sporting Cristal, tendrán dueños compli­cados. Esto, especialmente, por­que ‘Íntimos’ y ‘Celestes’ se me­dirán en el estadio Nacional el domingo 5 de febrero desde las 3:00 p.m. Sin duda, este será el partido de la fecha.

En lo que respecta al plantel dirigido por Carlos Compag­nucci, estos se estrenarán en la Liga 1 2023 recibiendo a la Academia Cantolao en el esta­dio Monumental el sábado 4 de febrero desde las 3:30 p.m. Por la localía y las diferencias en sus equipos, la ‘U’ es el claro favorito para llevarse la victoria.

Programación completa de la

fecha 3 del Torneo Apertura 2023:

Viernes 3 de febrero

Cusco FC vs Sport Huancayo 3:30 pm. Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

Sport Boys vs U. Comercio 11:00 am. Estadio Alberto Ga­llardo

Atlético Grau vs FBC Melgar 1:00 pm. Estadio Municipal de Bernal

UTC vs Cienciano

3:30 pm. Estadio Héroes de San Ramón

Universitario vs Cantolao

3:30 pm. Estadio Monumental

Dep. Garcilaso vs Binacional

7:00 pm. Estadio Inca Garcila­so de la Vega

Domingo 5 de febrero

Dep. Municipal vs Mannucci

11:00 am. Estadio Iván Elías Moreno

S. Cristal vs Alianza Lima

3:30 pm. Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

César Vallejo vs Alianza Atlé­tico de Sullana

3:30 pm. Estadio Mansiche

Descansa: ADT

Más problemas

La falta de garantías para el desarrollo de los partidos de la Liga 1 2023 no es el único pro­blema que tiene el fútbol perua­no. La disputa entre la Federa­ción Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes opositores –que se niegan a jugar el campeonato– es otro lío pendiente, en donde los derechos televisivos para la transmisión del campeonato si­gue sin resolverse.

Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, FBC Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal son los equipos que no están de acuerdo con el modelo de nego­cio que plantea la FPF. Mientras tanto, los once clubes restantes sí están abiertos a disputar el Torneo Apertura con total nor­malidad. Toca esperar el desen­lace de este asunto que también tiene en vilo a los hinchas, pues no saben por dónde podrán ver los partidos esta temporada.

