A través de un comunicado en redes sociales, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció que los partidos de la fecha 2 y 3 del campeonato nacional 2023 pueden sufrir modificaciones, a raíz de la coyuntura social que vive el país

El inicio de la Liga 1 aún no está defi­nido. Este martes 24 de enero, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a través de un comunicado en sus redes sociales, señaló que las programaciones de los partidos del campeonato nacional 2023, que co­rresponden a la fecha 2 y 3 respectiva­mente, están sujetas a modificaciones, a raíz de la coyuntura social que atraviesa el país.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) in­forma a la opinión pública y a los hinchas que las programaciones de los partidos de la Liga 1 Betsson 2023, correspon­dientes a las fechas 2 y 3, están sujetas a posibles modificaciones de acuerdo con la coyuntura social que vive el país”, se lee en la primera parte del oficio que pu­blicó en su cuenta oficial de Twitter.

Del mismo modo, el organizador del torneo nacional agradeció “la colabora­ción de las autoridades competentes para que el campeonato peruano pueda iniciar con normalidad y espera que pronto e den todas las condiciones necesarias que permitan que el fútbol se desarrolle en un ambiente de seguridad y paz para los deportistas y lo hinchas, quienes esperan con ansias no solo el pitazo inicial, sino también la unidad del país”.

Es necesario mencionar que este co­municado se dio tras la decisión de la Policia Nacional del Perú (PNP), quien no autorizó el plan de seguridad para cinco de los nueve partidos programados para este fin de semana, los cuales correspon­dían a la segunda fecha del certamen. Estos son Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Deportivo Binacional vs. ADT de Tarma, Melgar de Arequipa vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo.

Sporting Cristal y Sport Huancayo, los principales afectados

En el documento publicado por la Di­visión de Servicios Especiales de la PNP, se mencionó, además, que el Estado de Emergencia -que inició el pasado 15 de enero y durará 30 días- impide que se brinde autorización para la realización de eventos deportivos, incluso si estos se realizan a puertas cerradas.

Ante ello, es casi imposible que el tor­neo nacional empiece con cinco partidos postergados. Como se recuerda, la pri­mera jornada se suspendió por la crisis social que atraviesa el país, y todo parece indicar que sucederá lo mismo con la se­gunda fecha. Eso sí, clubes como Spor­ting Cristal y Sport Huancayo se han visto afectados en su preparación de cara a su partipación en las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2023.

