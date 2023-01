Posted on

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el propósito de la tregua es ayudar a las poblaciones afectadas por el bloqueo de carreteras, entre ellas Madre de Dios y Puno

Este martes, 24 de ene­ro, la presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a los manifestantes una tregua nacional para establecer mesas de diá­logo con el objetivo de fi­jar una agenda por cada región.

Durante una conferen­cia de prensa con los me­dios internacionales acre­ditados en Perú, la jefa de Estado recordó que, apenas asumió el cargo, pidió una tregua al Con­greso para llevar adelante su política de gobierno, el mismo pedido que exten­dió a las regiones que se han movilizado en contra de su gestión.

«Llamamos a una tregua al Congreso y ahora lla­mo a mi querida patria a una tregua nacional, para poder entablar las mesas de diálogo y poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pue­blos, no me cansaré de llamarlos al dialogo por la paz», manifestó.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad”, agregó.

Boluarte Zegarra afir­mó que el propósito de la tregua es ayudar a las poblaciones afectadas por el bloqueo de carreteras, entre ellas Madre de Dios y Puno.

En esa línea, insistió en que la actual coyun­tura del país amerita que se ponga una “agenda social” para resolver las necesidades postergadas de diversos sectores de la nación. Si bien dijo que las protestas van en sin­tonía con esos reclamos, la mandataria rechazó que estos pedidos estén acompañados de “violen­cia, destrozo y muerte”.

La mandataria también señaló que en reiteradas ocasiones ha pedido dis­culpas a los deudos de las personas que han falleci­do desde el inicio de las protestas.

Así, la presidenta re­marcó que no renunciará al cargo debido a que ese escenario agravaría la cri­sis política del país, pues­to que los sectores opo­sitores no solo exigen su dimisión, sino también la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso.

Boluarte: “Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos”

De otro lado, Dina Bo­luarte se refirió a las crí­ticas que ha recibido su gestión por el accionar de la Policía Nacional para contener a los manifes­tantes de las regiones sureñas como Arequipa, Cusco o Puno, donde en un solo día se reportaron 17 fallecidos tras enfren­tamientos entre policías y protestantes.

Aclaró que la prioridad de su Gobierno es garan­tizar la integridad de los peruanos y no permitir el desborde del país.

“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Deja­mos que nos quemen vi­vos como quemaron a un policía en Puno? ¿Deja­mos que incendien la casa como le pasó a un congre­sista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y que el caos campee en el Perú y las Fuerzas Policia­les estén tranquilos?”, se preguntó.

“Dentro de la ley y la Constitución. [los poli­cías] están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Las FF. AA. están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están pro­testando. Tenemos que proteger la vida y tran­quilidad de los 33 millo­nes de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violen­cia”, agregó.

