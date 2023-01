Así refirió alcalde provincial Luis Pantoja, quien agregó que pondrá a consideración el tema ante Concejo Municipal para decidir si emiten un pronunciamiento sobre el tema

‘Los parlamentarios de la República han preferido la semana de representa­ción cuando han perdido legitimidad ante nuestro pueblo, queremos que digan cuando serán las nuevas elecciones, mien­tras eso no se resuelva, estamos tomando la de­cisión de no recibir a nin­gún parlamentario en la Municipalidad del Cusco mientras no tengan una decisión clara y concreta’, así se refirió Luis Pantoja Calvo, alcalde provincial, frente a la postura poco clara de los congresistas de esta región, frente a la crisis política que atravie­sa el país.

La autoridad cusqueña indicó que los represen­tantes del Cusco en el Legislativo, deben decir cuándo serán las nuevas elecciones y mientras no ocurra ello no los recibi­rán en el Palacio Munici­pal.

‘Somos dialogantes, pero esta semana hemos tomado esa determina­ción’ dijo.

Pantoja Calvo aclaró que no desconocen a los congresistas y menos los declaran personas no gra­tas. ‘No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no los voy a reci­bir’ ratificó.

El alcalde cusqueño, pidió que se insista en el adelanto de las eleccio­nes, pues no quiere que haya más muertes. ‘Eso no se resuelve mandan­do a la policía para que se enfrente al pueblo, eso se resuelve con una decisión política de parte del parla­mento, por eso, mientras no digan cuando serán las elecciones no los vamos a recibir a los cinco con­gresistas’ añadió.

Finalmente, el burgo­maestre dijo que pondrá este tema a considera­ción del Concejo Munici­pal, para ver si se emi­te un pronunciamiento, mientras tanto esa deci­sión es de su persona.

La entrada ‘Hasta que los parlamentarios del Cusco no digan cuando serán las elecciones no los voy a recibir en la Municipalidad de Cusco’ <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP