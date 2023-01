Hallazgo de restos de comerciante en APV Camino Inka, a punto de ser resuelto por la por la DIVINCRI. Víctima habría advertido días antes que tenía problemas con algunos de sus parientes

Agentes policiales espe­cializados de la División de Investigación Criminal y de Criminalística del Cusco investigan para dar con los involucrados en la muerte de una mujer, cu­yos restos fueron hallados dentro de dos bolsas en la Asociación Pro Vivienda Camino Inka, exactamen­te en la calle Gaspar Ca­zorla Montesinos. Fuentes policiales confirmaron a este medio que por el mo­mento hay dos personas detenidas implicadas en el trágico suceso.

Familiares reconocieron a la víctima

Familiares de la víctima, llegaron a la sede de la DIVINCRI Cusco y tam­bién acompañaron las dili­gencias; ellos confirmaron que se trataba de los res­tos de Margarita Veridiana Condori Mestas (54).

La señora era una co­merciante de maná y con­dimentos que vivía en el sector de Amadeo Repe­to junto a sus hijos y su esposo José. Éste último llegó hasta la División de Investigación Crimi­nal (Divincri) Cusco para rendir su manifestación. Sin embargo, brindó muy poca información sobre lo ocurrido.

‘No sé cómo ha falleci­do. El jueves pasado fue la última vez que la vi. Ella tenía que hacer su trabajo […]. Desconoz­co si tenía un problema con alguien. Nosotros no teníamos problemas’, ex­presó el cónyuge quien estaba siendo trasladado al médico legista.

Algunos vecinos de la víctima que también la conocían, indicaron que últimamente la señora Margarita se había dedi­cado a consumir bebidas alcohólicas y algunas ve­ces, les contaba a algunas de ellas que tenía proble­mas con sus parientes.

Hallazgo terrorífico

Los restos fueron ha­llados cerca de la media­noche de ayer sábado. El cadáver se encontraba dentro de dos bolsas de material polietileno color blanco cubiertos con un plástico color azul que al ser revisados correspon­dían a un tronco y cabeza en una bolsa y las extremi­dades inferiores en otra.

La Policía también infor­mó que los restos presen­taban múltiples heridas en el rostro y cabeza, por lo que se presume que la causa de muerte sería por ‘Traumatismo cráneo encefálico con pérdida de masa encefálica’.

Poca información

Por su parte, el abo­gado de la familia señaló que también tiene muy poca información sobre el descuartizamiento de la fémina y las razones del crimen. «Recién vamos a recoger los resultados. Soy abogado de la par­te agraviada. La repre­sentante del Ministerio Público debe tener pleno conocimiento y recién me he apersonado, en­tonces, recién me van a entregar todos los ac­tuados. Aún no he toma­do pleno conocimiento», manifestó el letrado.

La entrada Dos personas implicadas en descuartizamiento de mujer adulta <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP