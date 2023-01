Posted on

¡SUSCRÍBETE AL CANAL!

Me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre la llamada segunda marcha de los cuatro suyos o la toma de Lima; los enfrentamientos de los manifestantes con la Policía; la lluvia de lacrimógenas en Miraflores; un incendio en el centro de Lima; el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte y su gabinete y hay muchas cosas que no te han quedado muy en claro. Hoy te cuento la historia completa.

No solo tienes a tu alcance la aplicación más segura para cambiar dinero , también beneficios exclusivos en empresas como Casa Andina, Cornershop, Fluye, Scharff, Costa del Sol, Campus Romero y más. ¿Imposible? Usa el código CURWEN y compruébalo con solo un clic https://bit.ly/3qj1FUj

La entrada EL GOBIERNO MIENTE Y AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS (ESPECIAL) se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP