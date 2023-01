Miles de pobladores de provincias de Cusco, Canchis, Chumbivilcas y otros partieron en caravana de vehículos para realizar una marcha pacífica. Con lágrimas en los ojos, los estudiantes fueron despedidos

Ciudadanos de las pro­vincias de Cusco, Chum­bivilcas, Quispicanchi, Acomayo y Canchis em­prenden un viaje hacia la ciudad de Lima, en cara­vana de vehículos para sumarse a las protestas que realizarán en la ciu­dad de Lima, como parte de la segunda edición de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos que se realizará en la ciudad de Lima exigiendo la renun­cia de la Presidenta Dina Boluarte.

Desde la mañana de ayer de la Plaza de Ar­mas en Canchis, miles de ciudadanos canchinos salieron con destino ha­cia Lima. Roger Galindo, representante del comité de lucha de Canchis indicó que son entre 10 mil a 15 mil personas las que salen hacia Lima.

En la ciudad de Cusco, la situación es similar, mi­les de pobladores parten en caravana de vehículos hacia Lima para ser parte de la marcha de los cua­tro suyos. La despedida a los viajeros se hizo con emotividad por parte de quienes permanecerán en Cusco, quienes continua­rán con las protestas en Cusco.

‘Como cusqueños indig­nados estamos saliendo a Lima. Lo que más nos motiva es cómo nos han silenciado tildándonos de un grupo minúsculo y di­minuto. Ahora conocerán a las regiones del Sur y al Cusco en concreto. Mis papás me dijeron que no viaje, pero la patria nos necesita, tenemos que salir, tenemos que protes­tar, pero no estamos yen­do a protestar, no somos vándalos, a nosotros no nos financia el narcotráfi­co, nos financia la gente que apoya esta justa me­dida’ dijo Josué Marocho, presidente de la Asam­blea Regional de Jóvenes de Cusco.

Hacia Lima partieron di­rigentes de la Federación Universitaria de Cusco, de la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, como parte de la caravana de vehículos que en breve estarán en Lima.

