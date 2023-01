Posted on

Calles Casccaparo, Santa Clara y Unión serán refaccionadas los días miércoles, jueves y viernes, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente

El alcalde del Cusco General (R) PNP Luis Beltrán Pantoja Calvo, dispuso la refacción inme­diata de las calles, Santa Clara, Unión y la Calle Casccaparo en horario nocturno para no inco­modar a la población cusqueña y principalmente para no gene­rar caos vehicular, teniendo en cuenta que estas vías son alta­mente transitadas durante todo el día, por encontrarse alrededor del mercado San Pedro; la ofi­cina de mantenimiento de vías de la gerencia de infraestructura iniciará los trabajos de manteni­miento (mañana) hoy miércoles 11 de enero desde las 10 de la noche.

El trabajo de mantenimiento de estas tres calles se realizará durante tres noches, vale decir, el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de enero en el ho­rario de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, la comuna provincial dispuso maquinaria ligera y 25 obreros para reali­zar estas labores que compren­derán, reposición de las piedras que estén dañadas y nivelación de los adoquines en la plata­forma vehicular, asimismo la reposición de lajas en las ve­redas.

El gerente de infraestructura, Roger Montesinos Farfán reali­zó una inspección a estas calles que muestran un significativo deterioro producto del alto trán­sito vehicular y peatonal, ‘Sí, es un trabajo de mantenimiento, las vías aledañas al mercado San pedro están totalmente da­ñadas, no se ha hecho me ima­gino en varios meses un trabajo de mantenimiento y es política de nuestro alcalde que la ciudad se vea más hermosa, bella, es­tamos buscando no incomodar a la población en horarios de tra­bajo; quiero felicitar a los traba­jadores del municipio que están predispuestos al horario por el desarrollo de nuestra ciudad’ dijo.

Mientras tanto el jefe de la ofi­cina de mantenimiento de vías, ing. Augusto Amezquita informó que la comuna provincial viene laborando desde el primer día hábil de este año en la refacción y mantenimiento de las principa­les avenidas de la ciudad ‘Hemos intervenido otras vías aledañas y ahora estamos programando un trabajo, desde la zona de San­ta Clara, el frontis del Mercado, vamos a reponer la vía, estamos haciendo trabajos en la avenida de la Cultura, estamos haciendo el mantenimiento de sumideros’ finalizó.

