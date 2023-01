Posted on

Inusual fenómeno se registró esta tarde en el Cusco

El distrito de San Jeró­nimo, ubicado al sureste de la ciudad del Cusco, soportó esta tarde una in­usual granizada que pro­vocó el colapso de techos de algunos inmuebles, afectó estructuras de vi­viendas y campos de cul­tivo.

El fenómeno comenzó con una lluvia alrededor de las 15:00 horas y des­pués de hora y media se apreció la corteza blanca que llegó hasta los siete centímetros de alto, in­formó el alcalde Máximo Rimachi Morales.

Los daños se registra­ron en los techos de me­tal de un grifo de com­bustible del parque Dos de Noviembre; del Ce­menterio General, donde una camioneta que esta­ba estacionada registró abolladuras; del mercado Vinocanchón y algunas vi­viendas.

‘No hay damnificados, solo viviendas afectadas, algunas inundaciones y daños en maizales y cul­tivos. Algunos vecinos nos enviaron videos por WhatsApp para ayudarlos y estuve presente’, ase­guró.

La evaluación de daños a cargo de la municipali­dad distrital de San Jeró­nimo continúa esta tarde y mañana se sabrá con exactitud la cifra exacta; sin embargo, el burgo­maestre recuerda que en los últimos 20 años no se tuvo el fenómeno con tal intensidad y de haberse registrado fue leve.

La lluvia y granizada se registró en la ciudad del Cusco, pero no fue tan intensa salvo en el distrito de Poroy, al otro extremo de la ciudad, donde no hubo mayores incidentes. No obstante, en lo que va de diciem­bre del 2022 y enero de este año es la tercera vez que las precipitaciones sólidas se presentan.

La entrada Granizada provoca colapso de techos en distrito de San Jerónimo se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP