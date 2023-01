Posted on

Para hoy se convocó a una reunión de urgencia a partir de las 3 de la tarde, en el que los dirigentes acordarán acciones que asumirán los próximos días

La ola de protestas anunciada a partir del 4 de enero en la región macrosur tendrá como principal perjudicado al turismo peruano, que su­friría pérdidas millonarias si se vuelve a desatar la violencia registrada en las últimas semanas, que dejó 28 muertos a la fe­cha, según la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Cá­mara de Comercio de Cusco, John González, dijo que detrás de la con­vocatoria hay grupos po­líticos radicales y fuerzas externas, como el caso del expresidente Evo Mo­rales, que azuzan y, en algunos casos, aseguró, obligan a la población a plegarse a las marchas. Si la violencia retorna, la región perdería S/7 mi­llones cada día, según estimó. ‘El Cusco vive del turismo. Si ellos vuelven a perjudicar este sector con acciones violentas, el tu­rismo va a morir’, dijo.

La presidenta de la Re­pública, Dina Boluarte, cuestionó que dirigentes de gremios y organizacio­nes de siete regiones del sur del país reinicien las protestas el próximo 4 de enero, con la finalidad de exigir la salida de Pedro Castillo de prisión, cierre del Congreso y el adelanto de elecciones en el 2023. Desde Cusco, la jefa de Estado—en declaraciones para la prensa— dijo que las propuestas son invia­bles y la iniciativa contra el Gobierno “son cuatro puntos” que no está en sus manos de resolver.

‘Las marchas no son programas sociales no atendidas. Son cuatro puntos políticos que no están en mis manos re­solver. Una de ellas es el adelanto de elecciones que ya la dimos a inicia­tiva nuestra. La segunda están pidiendo mi renun­cia y que ganamos con mi renuncia’, adelantó Dina Boluarte.

En esa línea, mencionó que ‘como tercer punto están solicitando la sali­da del expresidente Pedro Castillo’, pero que este proceso está encausado en la vía judicial y ‘como demócratas son respetuo­sos de la autonomía de las instituciones’

Asimismo, expuso que—como cuarta de­manda— los dirigentes piden el cierre del Con­greso; sin embargo, su gestión no puede vulnerar ‘el marco legal’.

De esta manera, senten­ció que la medida de pro­testa ‘son pretextos para seguir ocasionando el caos’.

Citación urgente

Para el reinicio de estas protestas, los Presidentes de rondas campesinas, frente de defensa, ligas y Federaciones de Campesi­nas de las 13 provincias. A la FDTC, FARTAC, FDCC, FUC, FEPCACYL, PANA­DEROS, ASOTRAPOC, TAXISTAS, JUC, MERCA­DOS, APVs, ASOCIACIO­NES, SINDICATOS y entre otras organizaciones, fue­ron convocados para las 3 de la tarde de hoy para sostener una reunión ur­gente en la sede de la Fe­deración Agraria Revolu­cionaria Túpac Amaru de Cusco. La invitación está a nombre de Antonio Ma­qquera Hilario, secretario general de la Federación Departamental de Traba­jadores de Cusco.

