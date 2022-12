Posted on

El juez Victor Zúñiga Urday evaluará la solicitud de la Fiscalía contra Keiko Fujimori por «inducir a error» al Poder Judicial, ya que no habría informado sobre la cancelación de su participación en un evento académico en Inglaterra

El Poder Judicial evaluará este lunes 5 de diciembre si procede la solicitud de la Fiscalía para que se «amones­te» a Keiko Fujimori por presuntamente haber incum­plido con la regla de conducta de “informar de sus ac­tividades” dentro del proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

El pedido fue acogido por el juez Victor Zúñiga Urday, quien programó la solicitud fiscal en una audiencia vir­tual que se realizará a las 5:30 p.m. del próximo lunes. Dicha audiencia tiene carácter de «inaplazable».

Solicitud de apercibimiento

En la referida audiencia, el magistrado analizará el re­querimiento que hizo el fiscal José Domingo Pérez Gó­mez para que se “aperciba” o “amoneste” a la excandi­data presidencial por incumplir su obligación de informar al Poder Judicial que la sociedad privada Oxford Unión Society había declinado en invitarla como expositora a una actividad académica a realizarse en Inglaterra.

Pérez Gómez precisó que esta omisión «indujo a error» a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional cuando resolvió autorizar el viaje de Keiko Fujimori, del 30 de noviembre al 09 de diciembre, para cumplir actividades académicas en Inglaterra y España.

“Objetivamente se demuestra que la acusada incum­plió su obligación de informar que no existía en curso invitación alguna, peor aún, sabiendo esa circunstancia no informó a la sala penal, en la audiencia de apelación, para que ésta tomara conocimiento cuando se debatió la solicitud de su viaje” remarcó el representante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato en su pedido.

El juez Zúñiga Urday también escuchará ese día los argumentos de Giuliana Loza, abogada de Keiko Fuji­mori, quien recientemente comunicó por escrito a la mencionada sala superior sobre la cancelación del viaje de su patrocinada a la ciudad de Londres en Inglaterra debido a que la Oxford Unión Society les comunicó que, debido al transcurso del tiempo, ya no podrá ser con­siderada para el presente semestre académico de esta sociedad privada.

Fiscalía pide que se declare «improcedente» el pedido de variación de fechas de viaje a España

El día de ayer, viernes, el fiscal superior del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, solicitó a la Se­gunda Sala Penal de Apelaciones que se declare impro­cedente el pedido de variación de fechas de viaje de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a España.

Vela Barba señaló que un pedido de variación de fe­cha de viaje de la excandidata presidencial no puede ser entendido como una corrección, aclaración o adición de la resolución judicial del juzgado. En el documento del fiscal se da cuenta que la defensa legal de la también exparlamentaria aún no había planteado dicho requeri­miento, debido a que World Law Foundation no le había confirmado su petitorio de reprogramación.

En un primer momento se conocía que Keiko Fujimori viajaría a Madrid por la invitación de la World Law Foun­dation para conocer su sede en dicha ciudad, del 5 al 9 de diciembre. Posteriormente, Giulliana Loza, abogada de la lidereza de Fuerza Popular, informó que propusie­ron que sea «del 12 de diciembre en adelante a fin de realizar las gestiones del caso y organizar mejor su viaje (en referencia a su patrocinada)».

En horas de la tarde de ayer, Loza confirmó el viaje al país europeo y precisó que ahora la invitación para la excandidata presidencial será del 12 al 13 del mismo mes.

“El viaje a España para visitar la World Law Foundation se ha confirmado. Por tal motivo, hemos presentado al juzgado el itinerario que cumplirá la Sra. Keiko, tal y como nos lo ha solicitado la Sala”, escribió en la red social de Twitter.

Source: RPP