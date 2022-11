Posted on

6 de cada 10 negocios peruanos son liderados por mujeres, según la CCL

¡Tierra de emprende­dores! Según un reciente estudio de Ipsos, el Perú es el cuarto país en el mundo con más espíritu emprendedor, después de Colombia, México y Sudá­frica. Como si fuera poco, la Cámara de Comercio de Lima destacada que 6 de cada 10 emprendimientos peruanos son liderados por mujeres. “Esta cifra demuestra que la parti­cipación femenina en la economía y el desarrollo del país ha sido crucial en los últimos años. Por tanto, necesitamos seguir empoderándolas”, explicó Gisela Camargo, directo­ra de Educación Continua del instituto Certus.

Precisamente, en el marco del Día de la Mujer Emprendedora, que se ce­lebra el 19 de noviembre, la especialista reflexio­nó sobre la necesidad de fortalecer las competen­cias de las mujeres inte­resadas en el mundo de los negocios, a fin de ce­rrar brechas de género y abrir más oportunidades para ellas. “Es importan­te crear incubadoras de negocios, aceleradoras de startups y desarrollar programas o cursos de capacitación para que sus ideas de negocio alcancen el éxito que merecen”.

En ese sentido, Camar­go destacó cinco conoci­mientos clave que deben desarrollar las mujeres emprendedoras para te­ner un negocio exitoso:

Plan de negocios: Una buena idea de negocio no es suficiente para so­brevivir en el mercado de hoy. Antes de emprender, es necesario elaborar un plan de negocios, analizar el sector, identificar al pú­blico objetivo y conocer a los competidores. Solo así podrán diseñar productos o servicios innovadores y agregar valor.

Marketing digital y comercio electrónico: Actualmente, los negocios necesitan presencia digi­tal para existir. Además, los hábitos de consumo han cambiado y cada vez más personas compran por internet. Por lo tanto, las emprendedoras deben ser capaces de relacio­narse con sus clientes a través de redes sociales y gestionar ventas online.

Contabilidad: Sin duda, una emprendedo­ra tendrá más posibilida­des de éxito si sabe cómo administrar y gestionar su dinero. Y, aunque las matemáticas pueden ser tediosas para algunas personas, es importan­te aprender los aspectos técnicos contables más elementales.

Ventas y atención al cliente: Una investiga­ción de Global Research Marketing (GRM) revela que el 60% de los clientes se alejan de una empre­sa por la mala atención, aún cuando el producto o servicio sea bueno. En ese contexto, las empren­dedoras deben ser capa­ces de empatizar con sus clientes y diseñar una ex­periencia de compra me­morable.

Comercio exterior: La importación es una excelente alternativa de negocio si se quiere ofre­cer productos novedosos que no se encuentran en el mercado nacional. Por otro lado, la exportación permite llegar a mercados internacionales con pro­ductos peruanos de cali­dad y gran demanda. No obstante, para importar y exportar, es importante conocer los procesos, trá­mites de ley, etc.

Finalmente, Camargo recomendó a las empren­dedoras capacitarse cons­tantemente a través de cursos de educación con­tinua. Estar actualizadas les permitirá tener las ha­bilidades técnicas nece­sarias para gestionar sus negocios. “Asimismo, es importante complemen­tar sus conocimientos con habilidades blandas como el liderazgo, la resiliencia, la comunicación efecti­va, la empatía, el trabajo en equipo, etc. La suma de todas ellas será clave para el éxito”.

