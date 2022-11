Jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema encontraron culpable a Kenji Fujimori del delito de tráfico de influencias. Condena debe ser ratificada en segunda instancia

Con presencia de los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, el Poder Judicial condenó a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad al excongre­sista Kenji Fujimori por el caso Mamanivideos. Al hijo mayor del expresidente Alberto Fujimori se le encontró culpable de ser autor del delito de tráfico de influencias.

La condena impuesta a Fujimori Higuchi será compu­tada una vez que quede firme; es decir, desde que sea ratificada en segunda instancia. Mientras tanto, deberá cumplir reglas de conducta. Esta medida también alcan­za a los excongresistas Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez. En el caso de Alexei Toledo, deberá cumplir cuatro años de prisión suspendida.

Pese a que la Fiscalía pedía 12 años de prisión para Kenji Fujimori por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el Poder Judicial absolvió al exparlamentario del primer delito. Asimismo, el no tener antecedentes le valió una condena menor.

Además, Fujimori, Bocangel y Ramírez tendrán 400 días multa, lo cual equivale a 52 mil soles, mientras que para Alexei Toledo se le fijó 365 días multa, el equiva­lente a 30.112 soles.

Kenji Fujimori dijo estar decepcionado de la política

Anteriormente, durante la audiencia de alegatos fina­les, Kenji Fujimori señaló no querer saber nada de políti­ca, ya que le ha ocasionado daños tanto a nivel personal como familiar. Además, indicó sentirse decepcionado de la política.

«Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado, y no quiero saber nada de política. No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres, pero en forma especial a mi ma­dre, porque desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones que asistí y pude ver cómo poco a poco se fue deteriorando su salud hasta su fallecimien­to», aseveró.

