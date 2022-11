Posted on

En el rostro de Bernar­do Cuesta se dibujaba una sonrisa algo conteni­da. Era lógico y compren­sible. Y es que sin bien FBC Melgar se hizo respe­tar en casa y venció 1-0 a Alianza Lima en la prime­ra final,el goleador de los rojinegros es consciente y sabe perfectamente que la llave aún está abierta y que cualquier cosa aún puede pasar este sábado en Matute

En el primer tiempo, la gente de FBC Melgar tomó el manejo de las acciones y, aprovechando los rayos de sol que juga­ba en contra del arco ínti­mo, buscó mucho el jue­go aéreo, sin embargo la defensa de Alianza Lima se mantuvo tranquila y muy ordenada.

La primera clarinada de alerta la dio Bernardo Cuesta con un buen ca­bezazo, sin embargo el balón pasó muy cerca del arco de Campos.

Luego, el propio Cues­ta, con un excelente re­mate de volea al filo del área grande, casi rompe el empate, pero la pelota nuevamente salió cerca del pórtico de los blan­quiazules.

Si bien Melgar hasta ese momento era más en la cancha, Alianza Lima, a partir de los 25 minutos, con Jairo Concha a la ca­beza, poco a poco le fue tomando la mano y se las ingenió para nivelar las situaciones de peligro. Si no que lo digan Lavandei­ra, quien no pudo resol­ver bien ante Cáceda, y el propio Barcos, que no terminó de pegarle bien al balón cuando tenía el arco arequipeño de manera frontal.

En líneas generales, el primer tiempo fue bas­tante parejo. Cada equipo a su estilo intentó llevar peligro en arco rival, pero faltó un poco más de fine­za en la definición.

Para la segunda mitad, FBC Melgarse mostró más agresivo en ataque y se hizo dueño de la pelota, pero Alianza supo capear el temporada y venía de­fendiendo bastante bien. Incluso, si uno revisa la libreta de apuntes no en­contramos mayores oca­siones de peligro en el arco de Campos, mientras que Alianza tuvo de con­tragolpe algunas situacio­nes que no pudieron ser bien finalizadas ya sea por un mal control de ba­lón, un mal remate o al­guna decisión errada del juez de línea del sector de oriente.

Pero, sobre los 75 mi­nutos de juego, Concha perdió un balón en ataque -se reclamó falta de Ga­leano- y, a partir de ahí, se originó un contraata­que que fue bien aprove­chado por Cuesta, quien sacó un centro al medido, que Yordi Vílchez, en su afán por rechazar, termi­nó por anotar en su pro­pia valla.

Con el 1-0 en contra, las cosas se pusieron cuesta arriba para los ín­timos, pero supieron sa­lir del sofocón rojinegro y bien pudieron empatar sobre el final, sin embar­go Barcos no estuvo fino en el remate y erró una clarísima ocasión.

Al final, el marcador no se movió más y, si bien la gente de Alianza Lima terminó molesta por el re­sultado, los íntimos creen que pueden darle vuelta en su cancha de Matute y con su gente.

¡FBC Melgar pegó primero! Rojinegros vencieron 1-0 a Alianza Lima en Arequipa



Source: RPP