Su pasión por desarrollar edifi­caciones eficientes, productivas, modernas y seguras le ha lle­vado a Dheivis Jara Vilca, joven talento Beca 18, a digitalizar la construcción. Tras estudiar In­geniería Civil en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, becado por el Progra­ma Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Minis­terio de Educación, hoy enseña a miles de estudiantes y profe­sionales del Perú y de Latinoa­mérica a utilizar la tecnología para crear construcciones inte­ligentes.

¿Cómo lo logra? A través de la Construcción 4.0, concepto nuevo que se refiere a la digita­lización de la construcción. Para ello, ha creado la plataforma vir­tual Konstruedu.com, con la que ya ha capacitado a más de 18 000 personas de 30 países.

El talento, natural de Sicuani, Cusco, observó que la falta de innovación y el uso de las nue­vas tecnologías generan pér­didas y calidad deficiente en el sector construcción. Es así que decide formarse en otros países en el uso de la Construcción 4.0.

“Quiero contribuir a cerrar la brecha de infraestructura que existe en Latinoamérica y trans­formar la vida de las personas con obras que signifiquen de­sarrollo. Para ello, es necesario lograr proyectos más eficientes”, sostiene el talento, quien junto a su hermano Ángel inició dicha startup en abril de 2021.

Los alumnos de Dheivis son principalmente de México, Co­lombia, Perú, Chile y Ecuador. A la fecha, tiene un equipo de trabajo conformado por siete personas y la colaboración de 30 docentes expertos de diferen­tes partes del mundo. “Tenemos como misión formar a la nueva generación de profesionales de la construcción para generar una masiva transformación en la industria con el impulso de la tecnología”, reitera el talento de 27 años.

Los estudios, su mejor aliado

El joven siempre tuvo la in­quietud por saber más, por lo que convirtió al conocimiento académico en su principal aliado a pesar de las carencias econó­micas que vivió su familia. Des­de pequeño tuvo que dejar a su madre, hermanos y su casa en la provincia cusqueña de Espi­nar para estudiar primaria en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, lugar en el que nació.

Dheivis ocupó los primeros puestos en su colegio y, cuan­do aún seguía en quinto de se­cundaria, ingresó a tres univer­sidades públicas, una de ellas la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSA­AC) en la que alcanzó uno de los primeros puestos en Ingeniería Civil.

“Beca 18 me cambió la vida y me permitió no cortarme las alas, sino soñar en grande como siempre lo he querido. Piensen en grande, busquen las oportu­nidades porque los sueños están hechos para cumplirse”, resalta.

La UNSAAC fue fundada en 1692 y cuenta con 10 facultades académicas y 48 escuelas profe­sionales. Además de su sede en Cusco, la institución tiene filiales en las ciudades de Santo Tomas, Sicuani, Espinar, Yanaoca, Puer­to Maldonado (Madre de Dios) y Andahuaylas (Apurímac), según su página www.unsaac.edu.pe.

Reconocimientos y premios

Su startup ha sido acreditado como socio de aprendizaje de Autodesk, compañía multina­cional líder en el desarrollo de software para la industria de la arquitectura, ingeniería y cons­trucción. También tienen alian­zas con CYPE y Certiport, otras de las firmas líderes del sector.

Con solo año y medio en el mercado, ya ha ganado dife­rentes premios como Startup Perú 8G+, el concurso de star­tup más importante de Perú impulsada por ProInnovate del Ministerio de la Producción; y la capital semilla del concurso de emprendimiento de la Agencia Internacional de Cooperación de Corea (KOICA). Además, fueron incluidos entre los 100 mejores startups del país, según Forbes Perú en su edición de junio-julio 2022.

A ello se debe sumar que fue­ron considerados entre los 10 mejores startups del concurso Transformar e Innovar la Indus­tria de la Construcción (TIIC) de la Cámara Argentina de la Cons­trucción; y entre los 10 mejores emprendimientos del concurso Construir Innovando de la Cá­mara Chilena de la Construcción. También recibieron el apoyo de StartUPC, aceleradora de nego­cios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Dheivis, el talento de Cusco que impulsa la construcción de edificaciones inteligentes en Perú y Latinoamérica



