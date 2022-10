Posted on

Se lleva a cabo la campaña ‘Educando con igualdad’ en la provincia de Cusco, con el objetivo de prevenir embarazos no planificados

En el Perú, aproxima­damente dos de cada tres embarazos de las adoles­centes no fueron intencio­nales, asimismo hay un total de 121 millones en casi la mitad de los emba­razos en el mundo que no son intencionales, según ENDES 2021.

‘Es importante recibir información sobre educa­ción sexual integral, clara y oportuna, el mejor anti­conceptivo es educar para prevenir enfermedades y embarazos, si no tienes información como vas a tomar una mejor decisión. Más de la mitad de muje­res peruanas, no utilizan el condón femenino como método anticonceptivo. El embarazo a temprana edad no solo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, sino, tam­bién puede generar difi­cultad para su progreso personal, brechas socia­les, género y profesional’, indicó Rosmery Roca de Flora Tristán

Por eso, colectivos de adolescentes con el apo­yo del CMP Flora Tristán y Farmamundi han pues­to en marcha la campaña ‘Educando con Igualdad’ en Cusco que busca con­cientizar y prevenir sobre esta problemática que afrontan miles de meno­res de edad.

‘Se viene implementan­do ‘Espacios Amigables de Escucha’ en escuelas de la provincia cusqueña de Quispicanchi; con la parti­cipación de las tutoras de las Instituciones Educa­tivas que han sido capa­citadas por el CMP Flora Tristán. Esperamos que sean claves para la detec­ción, atención y deriva­ción en casos de violencia de género en el ámbito escolar, prevención de embarazo adolescente y para el fortalecimiento de la Educación Sexual Inte­gral, además del trabajo articulado de salud’.

Los centros educativos en los que se llevó a cabo esta iniciativa son la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Quiquijana, la IE Mariano Santos de Ur­cos y la IE Narciso Aréste­gui en Huaro.

De acuerdo con la Ge­rencia Regional de Salud Cusco, el 7% de las ges­tantes a nivel regional en Cusco son adolescen­tes cuyas edades están entre los 12 y 17 años de edad. Mientras que, precisó que, en el 2021 más de 1 000 embarazos en adolescentes, de ellos más del 50% pasaron el proceso de parto.

Dos de cada tres embarazos adolescentes no son intencionales



