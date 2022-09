Posted on

Nos trepamos a la máquina del tiempo y les resumimos los hallazgos de La Encerrona en nuestros seis meses de cobertura de estas elecciones que terminan hoy. Quizás esté tu distrito o tu provincia.

MIENTRAS TANTO… ALERTA: El narcotraficante Gerald Oropeza, el Tony Monana peruano, obtiene su libertad. ADEMÁS: Joaquín Ramírez excluido en el último momento de las elecciones en Cajamarca. ¿Se puede aún?

Y… ¿Cómo va la campaña en el VRAEM? Varios candidatos con antecedentes vinculados al narcotráfico… incluido uno que fue mano derecha de Keiko Fujimori en la selva central.

