Exigen reevaluación, así como investigación a ingresantes, por ello llegaron hasta sede del Ministerio Público para interponer denuncia y exigir investigación célere para no verse perjudicados

Un grupo de postulan­tes que no lograron una vacante de las diferentes carreras profesionales que se ofrecen en la Uni­versidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, realizaron protestas en la sede universitaria para exigir una reevaluación, luego de acusar que exis­tieron irregularidades du­rante el proceso de admi­sión que los perjudicaron en su intento de obtener el ansiado ingreso, sobre todo a la escuela profe­sional de Medicina Huma­na.

Varios de ellos, evitan­do identificarse por temor a represalias, cuestiona­ron la evaluación y ma­nifestaron que muchos postulantes que en ante­riores exámenes de admi­sión a la UNSAAC apenas superaban los 05 puntos, ahora sacaron 19.50 ase­gurando su ingreso a una escuela profesional tan disputada como lo es Me­dicina Humana.

‘Nosotros como postu­lantes no tenemos quien nos defienda, por eso estamos aquí voluntaria­mente exigiendo justicia. No es posible que jóvenes que apenas sacaban 5 en un examen de admisión, ahora saquen casi 20 y se hagan de las vacantes por las que nos esforza­mos tanto’ dijo uno de los postulantes que no quiso identificarse por temor a represalias.

‘Muchos que postularon por primera vez obtuvie­ron su vacante, situación diferente a la nuestra que nos venimos preparando desde hace varios años, tratando de mejorar nuestro puntaje’, añadió otra estudiante.

Por la tarde los postu­lantes y algunos de sus padres, llegaron hasta la sede del Ministerio Pú­blico, ya que, al no tener la respuesta que espe­raban en la universidad fueron hasta la sede del Ministerio Público para pedir la anulación del proceso de admisión y que se investigue a los ingresantes.

Por su parte la directora de Admisión de la Unsaac, Roxana Abarca, reafirmó la validez del examen Ordinario 2022-II. En ese sentido, señaló que el proceso no ha tenido ninguna observación, solo un caso concreto de un joven a quien se le encontró dispositivos móviles cuando rendía su examen para la escuela de Dere­cho, cuyo caso fue puesto a manos de la Fiscalía.

La funcionaria añadió que conoce la denuncia realizada a través de las redes sociales mas no que se haya efectuado alguna denuncia concreta sobre el hecho.

‘No son postulantes, son redes sociales, una página anónima, nosotros sabe­mos que esas publicaciones en esas redes sociales pueden ser falsas o verídicas. […] algunos ingresantes a la escuela de medicina, son del COAR, son del colegio de Alto Rendimiento De Apurímac’ lo cual es normal, dijo.

