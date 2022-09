La Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (Apexo) advierte que la iniciativa legislativa podría costar el empleo de 20 mil jóvenes trabajadores de call centers

Los peruanos reciben un pro­medio de 18 llamadas no desea­das al día, según data de True­caller Insights. A pesar de existir una regulación el país es el se­gundo más afectado con el spam y ahora el Congreso plantea pro­hibir que las empresas contraten call centers.

Un proyecto de ley, presentado por la bancada de Fuerza Popu­lar, propone modificar el Códi­go de Protección y Defensa del Consumidor para evitar que las empresas usen los servicios de los call centers o contact centers para la venta de algún producto.

La iniciativa legislativa cambia­ría el artículo 58 del código men­cionado para establecer a las llamadas spam como una infrac­ción grave, que implicaría una multa de entre 150 y 450 UIT, es decir, de hasta S/ 2,7 millones.

También plantea que los con­sumidores no reciban ningún tipo de comunicación, sean lla­madas, mensajes de texto o co­rreos electrónicos, para servicios de telemercadeo.

«Solo se podrá enviar informa­ción a los consumidores que di­rectamente se hayan contactado directamente con el proveedor y den su consentimiento», preci­san.

Pese a que las medidas son si­milares a las que ha establecido el Indecopi, que prohibe la co­municación de call centers solo con clientes que hayan indicado no desear ser parte de estas pro­mociones, solo hasta la mitad del año ya se reportaban más de 12 mil reportes de llamadas spam.

Actualmente las llamadas sin consentimiento ya se consideran como una infracción al Código de Protección al Consumidor y desde el 2019 hasta la mitad del año se habían impuesto unas 42 sanciones de oficio a más de 30 empresas en el país por un mon­to total de 1,104 UIT.

¿Qué consecuencias tendría esto?

La Asociación peruana de ex­periencia de cliente (Apexo) ad­vierte que el proyecto de ley que prohibe las ventas por call center pone en riesgo alrededor de 20 mil puestos de trabajo de jóve­nes.

Cabe mencionar que antes de la pandemia los call centers con­trataban a más de 50 mil perso­nas, de las cuales un 70% eran jóvenes estudiantes.

Pero, ¿qué hacer ante esta problemática? El presidente de Apexo, Guy Fort, asegura que las empresas representadas por el gremio ya están tomando ac­ciones para evitar la carga de lla­madas spam y robotizadas.

Fort comentó al diario Gestión que se ha establecido límites de marcación diaria y mensual, no toman campañas en las que no se garantice que las bases de datos son 100% seguras, y han establecido bases para que no se vuelva a llamar a personas que no han dado su consentimiento.

«Esta modalidad de ventas puede irse perfeccionando tal como se viene haciendo en otros países, como por ejemplo, exi­gir que las empresas registren los números telefónicos desde donde se realizarán las llamadas telefónica e inclusive que apa­rezca en la pantalla del móvil de consumidor final el nombre de la empresa que lo llama, de mane­ra que tenga la oportunidad de decidir si contesta o no la llama­da», dijo al diario.

Para evitar el aumento de re­portes por llamadas no desea­das, Fort propone reestablecer la lista de “Gracias No insista”, que estuvo administrada por el Inde­copi hasta el 2018

