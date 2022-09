Se trata de Héctor y Alcides de 33 y 34 años, respectivamente, quienes hace 8 años se encontraban aferrados a una máquina en el Servicio de Hemodiálisis en el hospital cusqueño

El Dr. Rubén Chahua To­rres, gerente de EsSalud Cusco, informó que los dos jóvenes cusqueños que recibieron trasplante de riñón, gracias a la ac­ción solidaria y altruista de una familia que decidió donar los órganos de una persona que se encontra­ba con muerte cerebral, fueron dados de alta.

Se trata de Héctor y Alcides de 33 y 34 años, respectivamente, quienes hace 8 años se encontra­ban aferrados a una má­quina en el Servicio de Hemodiálisis en el hos­pital cusqueño, que les permitía seguir viviendo a pesar de la enfermedad renal crónica terminal que los aquejaba.

‘Ambos casos reflejan lo vulnerable que podemos ser a cualquier enferme­dad sin importar la edad; pero también, nos mues­tra la importancia de la donación de órganos, ya que gracias al noble cora­zón de una familia, Héctor y Alcides vuelven a vivir, y por qué no decirlo, a re­construir su futuro’, agre­gó el gerente de EsSalud Cusco.

En este sentido, moti­vó a la población a tener cultura de donación, ya que una persona que por azares de la vida tiene un diagnóstico de muerte ce­rebral, puede salvar has­ta 7 vidas, por lo que es importante que esta de­cisión, sea comunicada a la familia y ser refrendado en el DNI.

Por su parte, el Dr. Ju­lio César Espinoza Lato­rre, director del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, precisó que la evolución de ambos ór­ganos en los receptores fue favorable gracias a la oportuna intervención que realizó el equipo de trasplantes de EsSalud Cusco.

‘Luego del trabajo rea­lizado por el equipo mul­tidisciplinario de profesio­nales de la salud, entre ellos, cirujanos cardio­vasculares, urólogos, ne­frólogos, intensivistas y anestesiólogos, asimis­mo, enfermeras, tecnó­logos médicos nutricio­nistas y personal técnico, es una gran satisfacción ver la recuperación de los pacientes para alegría de sus familiares, en este entender, nuestro com­promiso como EsSalud son los asegurados’, se­ñaló Espinoza Latorre.

Recuperación de pacientes

Alcides Puelles Ach­ahui, natural del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, dejó su hogar para instalarse en Cusco, ya que la enferme­dad renal lo obligó a acu­dir al Hospital Nacional Adolfo Guevara, 3 veces a la semana para reali­zarse su diálisis, dejando su trabajo en una impor­tante empresa minera de su provincia, poniéndose a laborar de manera es­pontánea en la Ciudad Imperial, para sostener a su familia.

‘Cuando me llamaron indicando que había la posibilidad de recibir un riñón, no lo podía creer, agradezco a la familia que donó el órgano que me trasplantaron, porque me da una nueva oportunidad de vivir, quiero recuperar­me al 100% y volver a mi casa y trabajar nueva­mente’, señaló Alcides.

Por su parte, Héctor Uñapillco Ttica, del dis­trito de Huarocondo, pro­vincia de Anta, trabajaba como chef en una cadena hotelera de Machupicchu, sin embargo, al igual que Alcides, dejó sus sueños para conectarse a una máquina de hemodiálisis en EsSalud Cusco.

‘Quiero volver a ser como antes, sé que debo tomar algunas previsio­nes, pero el solo hecho de ya no estar aferrado a la máquina de diálisis, cam­bia mi vida, quiero agra­decer a los médicos por su pericia y su profesio­nalismo, especialmente a las enfermeras, quienes desde el primer día que ingresamos nos brindaron una buena atención, dios los bendiga de verdad’, fi­nalizó Héctor.

La entrada Dan de alta a dos pacientes que recibieron trasplante de riñón en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP