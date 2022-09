Un audio revelado por Epicentro muestra que durante una reunión de APP, el líder de este partido dio indicaciones a la presidenta del Congreso para favorecer a su candidatura en La Libertad. El congresista Guillermo Bermejo anunció que planteará una censura a la Mesa Directiva

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, exigió a la presi­denta del Congreso, Lady Camones, priorizar un proyecto de ley que bene­ficiaría a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad. El hecho ocu­rrió durante una reunión del partido en Lima, la cual fue convocada por el propio Acuña y en la que también participaron ase­sores parlamentarios.

El portal Epicentro di­fundió el audio de la reu­nión convocada por César Acuña con carácter de ur­gencia en la que partici­pó, entre otras personas, Lady Camones, congre­sista de esta bancada y presidenta del Congreso. En la conversación queda en evidencia la intención del líder de APP de favo­recer su postulación al Gobierno Regional de La Libertad.

En el audio se escucha a César Acuña pedir que la Mesa Directiva del Con­greso apoye de manera indirecta su candidatura. Por ejemplo, solicita a Lady Camones que con­siga que la Comisión de Descentralización agende y apruebe en el pleno del Parlamento el dictamen para que el centro pobla­do Alto Trujillo se convier­ta en distrito.

«Es la estrategia para ayudarme a mí, me fa­vorece a mí (…) y aparte de eso tengo un proyec­to que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico (…). El proyecto de Alto Tru­jillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 000 electores, es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota», dice.

«Ahorita este proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta se­mana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, la semana que viene entra al pleno y la siguiendo se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Ahorita es­tamos acordando ante la agenda, la estrategia para ayudarme a mí», agrega.

César Acuña reitera que el objetivo de la reunión de Alianza para el Pro­greso es que la bancada liderará la creación del distrito de Alto Trujillo. El candidato al Gobierno Re­gional de La Libertad se­ñala que este tema «viene del Ejecutivo»; sin em­bargo, asegura que «solo está en manos» de Lady Camones, presidenta del Congreso.

Tras preguntar el nom­bre de la congresista que presiden la Comisión de Descentralización (Diana González, de Avanza País), César Acuña insiste en que «esta semana» debe salir el dictamen de este gru­po parlamentario sobre la creación del distrito de Alto Trujillo para que la siguien­te semana sea elevado al pleno del Congreso para su aprobación.

«Lo que hay es que evi­tar que se cuelguen del proyecto, acá no es el al­calde, acá es APP. No hay que permitir que se cuel­guen de nuestro proyecto (…). Mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces, es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar la ley no es el alcal­de», dice Acuña.

«Yo voy a hacer un alto ahí, yo me voy a compro­meter. Yo voy a ser el ges­tor, no el alcalde, porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado: primero es está reunión, esta sema­na tarea para ustedes, me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo», dice en otro mo­mento.

Guillermo Bermejo plantea censurar a la Mesa Directiva

Tras esto, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) anunció que plan­teará a su bancada una censura a la Mesa Directi­va, luego de que se difun­diera un audio en el que exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, priorizar un proyecto de ley que beneficiaría a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

«Aquí están asegurán­dole, en teoría, la cam­paña al señor Acuña, que dice ‘sáquenme el pro­yecto de distritalización de Alto Trujillo, tiene 120 000 electores, es más im­portante que El Porvenir’ y dice, además, que eso lo va a favorecer a él per­sonalmente en su cam­paña electoral y hablan del proyecto Chavinochic, que curiosamente ayer se votó, dando órdenes de que es lo más convenien­te para su campaña elec­toral», increpó.

«Hoy es un día realmen­te negativo, pobre, y yo voy a conversar con mi bancada, y espero que otras bancadas también se puedan sumar, para plantear la censura de la Mesa Directiva. Si es así como están manejan­do las cosas, la señora (Lady) Camones y quie­nes la acompañan no tie­nen derecho a estar ni un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso», agregó.

Audios revelan que César Acuña exigió a Lady Camones priorizar una ley para favorecer su candidatura



