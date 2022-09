Posted on

La falta de simultaneidad en las condiciones como la ausencia de cajeros electrónicos para la dinamización de la economía, no permite generar entornos auspiciosos para el desarrollo, denuncia la ex ministra de Desarrollo e Inclusión social, Carolina Trivelli.

Para reactivar la economía hay que generar entornos propicios. Es por ello que la ex ministra de Desarrollo e Inclusión social, Carolina Trivelli, denunció en una entrevista con Raúl Tola en su programa “Al vuelo” que “si no hay un cajero en una zona no es posible que se reactive la economía. Son condiciones mínimas de fomentar la microempresa”. Agregó que solo hay 156 distritos a nivel nacional de los 1874 que cumple con los requisitos para una pymes. Es decir, solo el 4% y esto perjudica la simultaneidad y fluidez del dinero. “Pongámosles una estrategia y planificación para que los resultados sean conducentes a la inclusión financiera para más personas”, enfatiza Carolina Trivelli.

Source: RPP