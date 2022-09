Hace tres semanas, el pasado 10 de agosto, el ministro Andrés Alencastre anunció que se cambiaría de proveedor de la urea debido a las observaciones que presentó la Contraloría. La nueva empresa elegida era la italiana Unionsped SRL, pero hasta ahora no se firma el contrato de adquisición.

Ante esto, ¿qué pasará si la empresa italiana no firma el contrato de compra con el Midagri? Según el economista especialista en agronegocios, Marco Vinelli, señala que si no se llega a un

acuerdo con Unionsped, el proceso se tendría que declarar desierto. «En el escenario en que la empresa italiana no firme el contrato de compra de urea con el Midagri, lo que sigue es que se tiene que declarar desierto el concurso y al declarar desierto no vamos a tener la urea por parte del Estado», explicó Vinelli. «A estas alturas del partido apostaría a que esta tercera licitación se va a caer de todas maneras y una licitación nueva, hacerla con reglas de competencia y transparencia va a tomar otros 70 u 80 días», dijo a RPP Noticias.

